Quase 80 pessoas detidas pela GNR

Quase 80 pessoas detidas, droga apreendida e centenas de infrações detetadas no trânsito é o resultado de várias operações que a GNR realizou em todo o país entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje.

Na sequência das operações, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, foram detidas 79 pessoas, a maioria (55) por condução sob o efeito do álcool, adianta a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

Segundo os dados, 17 pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal e uma por posse de arma ilegal.

Durante as operações, foram ainda apreendidas 192 doses de haxixe, 14,4 gramas de folha de canábis, um revólver 6,35 milímetros, cinco munições calibre 6,35mm, uma soqueira e uma faca.

Nas ações de fiscalização de trânsito, os militares detetaram 623 infrações, a maior parte (178) por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei.

Foram ainda detetadas 107 infrações por excesso de velocidade, 45 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e cadeirinha.

Naquele período de 12 horas, a GNR registou 68 acidentes, dos quais resultaram 25 feridos leves.