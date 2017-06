Homem desapareceu quando apanhava bivalves

Um homem desapereceu no sábado à noite quando apanhava bivalves junto ao Clube Naval, no Barreiro.

Um homem com cerca de 50 anos desapareceu no sábado à noite junto ao Clube Naval, no Barreiro, quando apanhava bivalves, revelou hoje fonte da Polícia Marítima, salientando que estão a decorrer operações de busca.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado cerca das 22:30 de sábado pelos companheiros da vítima, que pertencia a um grupo "três ou de quatro" homens de nacionalidade chinesa que estavam na apanha de bivalves nesta zona.

"Iniciámos buscas, que foram canceladas devido à escuridão. Ao nascer do sol, foram retomadas [as buscas], com duas embarcações semirrígidas, uma da polícia e outra do Instituto de Socorros a Náufragos, e um helicóptero", disse, salientando que "as primeiras horas são fundamentais" para o socorro neste tipo de incidentes.

A área do Clube Naval do Barreiro é uma zona onde é comum a apanha de bivalves por mariscadores, acrescentou.