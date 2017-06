jornalismo. A melhor profissão do mundo

Em 1965, durante a guerra em Angola, um grupo de 13 soldados portugueses do Batalhão 525, constituído essencialmente por rapazes do Minho, fazia o patrulhamento em zona inimiga quando, numa clareira, encontrou uma mulher com uma criança às costas e outra nos braços. Assim que os viu, ela desatou a correr para o mato. Ao subir uma colina, o lenço abriu-se e o bebé, uma menina de dois anos, caiu. A mulher fugiu, com a outra criança pela mão, e deixou os soldados com uma menina nos braços.

A bebé foi levada para o quartel, a mais de cinquenta quilómetros do local onde tinha sido encontrada. Chamaram-lhe "Batata Doce", porque passava os dias a comer esse tubérculo. Meses depois, o comandante do batalhão, o tenente-coronel Manoel Junqueira, levou-a no paquete “Vera Cruz” para Lisboa e educou-a juntamente com os outros três filhos. A menina foi batizada no Santuário do Sameiro, em Braga. No bilhete de identidade ficou Isabel Manuel Jacinto. A data de nascimento – 13 de maio de 1962, dia de Nossa Senhora – foi escolhida pelos soldados, que calcularam que devia ter dois anos quando a encontraram.

Meio século depois deste episódio, Isabel Jacinto entrou no arquivo do “Diário de Notícias” em Lisboa. A mulher – que em 2012 abriu com o marido o restaurante Batata Doce na Rua São João da Mata, entre a Madragoa e a Lapa – vinha à procura de uma primeira página do jornal na época, onde aparecia rodeada de militares e religiosos no seu batismo. Queria levar a foto para a mostrar aos soldados, com quem mantivera contacto ao longo dos anos. A pesquisa durou um mês. A foto lá estava, na edição de 1 de novembro de 1965, com o título: "Promessa cumprida: os soldados encontraram a pretinha no mato e batizaram-na no Santuário do Sameiro".

"Batata Doce" queria reconstruir a memória de que não se lembrava e teve no jornalista Ricardo J. Rodrigues o parceiro ideal. Quando lhe contaram a história, o repórter não mais a largou. A reportagem, com o título "Um milagre da guerra", foi publicada a 15 de novembro de 2015 na "Notícias Magazine" e valeu ao jornalista o Prémio Gazeta de Imprensa, a mais importante distinção do jornalismo português. O Ricky merece a distinção como poucos, não só pela extraordinária reportagem, mas porque ele é, de facto, um dos nossos melhores. No discurso a agradecer o prémio, repetiu as palavras de Gabriel García Márquez: o jornalismo é mesmo "a melhor profissão do mundo".

Ano e meio depois daquela aventura, a Isabel, o Ricardo e o fotógrafo Rui Oliveira embarcaram para Angola. Foram precisos 52 anos para o círculo se fechar: “Batata Doce” regressava pela primeira vez a casa, para conhecer as suas origens. Dias antes da partida, "só chorava", contou o marido. "Então, e se eles não forem boas pessoas?", questionava.

Quando o avião finalmente aterrou no aeroporto Agostinho Neto, um rio de lágrimas começou a correr-lhe pelo rosto. Tinha oito dias em Angola para reencontrar a família. Antes de morrer em 2010, o pai dela juntara filhos e sobrinhos e fizera-lhes prometer que procurariam a filha perdida e a trariam a Angola. Mais tarde, um primo, Joaquim Almeida, descobrira-a no restaurante dela em Lisboa e avisara a família que ela estava viva.

Ao quinto dia em Angola, junto à campa do pai, Isabel contou-lhe que tinha tido muita sorte por ir com os portugueses e que era feliz. "E que não lhe levava a mal por ele não me ter encontrado", confidenciou ao Ricardo. Dois dias antes, quando chegara ao Caxito, havia 50 pessoas à espera dela: as três irmãs ainda vivas – Esperança, Conceição e Florinda –, primos, sobrinhos, sobrinhos-netos. No meio da rua, havia um cartaz com a fotografia dela e a seguinte inscrição: "Seja bem vinda à sua terra, Isabel Jacinto Batata Doce. Aqui está a família que te espera há 50 anos".

Quando a viu, a irmã Esperança correu para ela e lançaram-se num abraço apertado. "Estás viva, minha irmã, estás viva!". O gesto foi repetido pelas duas irmãs e depois por toda a família. Mais tarde, uma tia, Eva Kimussangue, aliviava do peito um peso que carregava há mais de meio século: não tinha sido a mãe que a deixaria cair, mas ela. No meio de uma dança, debaixo de um embondeiro, a mulher de 71 anos exigiu à sobrinha, de 54, que lhe subisse para as costas. "Daqui nunca devias ter caído", explicou.

O segundo capítulo da história da “Batata Doce” veio no passado domingo na "Notícias Magazine", mas passou despercebido devido à tragédia que se abateu sobre Pedrógão Grande. Numa semana de inferno, a reportagem reconcilia-nos com a vida e a esperança em dias melhores. Vá por mim, perca uns minutos a lê-la. Depois venha dizer-me que o jornalismo acabou.