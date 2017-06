Fogos: 39 concelhos em risco máximo

Trinta e nove concelhos de sete distritos de Portugal continental apresentam este sábado risco máximo de incêndio, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponível do site do Instituto, estão sob risco máximo de incêndio vários concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Portalegre e Faro.

No distrito de Leiria, onde há uma semana um fogo que deflagrou em Pedrógão Grande causou 64 mortos e mais de 200 feridos, o IPMA coloca este sábado o concelho de Alvaiázere como estando em risco máximo de incêndio.

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre reduzido e máximo. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo até às 22h00 de hoje devido à “persistência de valores elevados da temperatura”.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje céu geralmente pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado, em especial nas regiões centro e sul onde há possibilidade de aguaceiros fracos.

O vento soprará em geral fraco, soprando moderado do quadrante norte no litoral e nas terras altas, em especial durante a tarde, com rajadas até 60 quilómetros/hora nas terras altas do Algarve.

Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura mínima na região sul e subida da temperatura no Algarve. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 27 graus Celsius em Lisboa, 23 no Porto e 35 em Faro.