Ecrãs nos olhos

Na base dos BT-300 está um pequeno computador Android, que pode ser transportado no bolso, com painel tátil e com os botões típicos deste sistema operativo. Na prática, este dispositivo funciona como um touchpad, semelhante aos disponíveis nos portáteis, que usamos para controlar a interface do Android que é projetada nos óculos – a imagem apresentada nas lentes é criada por dois projetores montados nas hastes.

Os BT-300 são mais leves e compactos que as versões anteriores, o que torna a utilização destes óculos bem mais confortável. Mas continuam a ser suficientemente grandes e diferentes para "darem nas vistas". E como a câmara é bem visível, não recomendamos que os utilize em espaços públicos – verificámos que as outras pessoas não gostam de sentir que estão a ser filmadas. E, de facto, é possível usar estes óculos para registar tudo o que vimos numa perspetiva de primeira pessoa.

Utilização especializada

A utilização do Android como sistema operativo abre caminho a muitas apps, embora poucas cheguem à loja da Epson, que as certifica para utilização nos Moverio. Ou seja, não é possível instalar apps a partir do Google Play, a loja oficial de aplicações para Android, mas sim a partir de uma loja da Epson criada especificamente para a série de óculos Moverio. Apps que são testadas pela Epson, para verificar que funcionam corretamente, antes de serem publicadas na loja.

Ainda assim é possível, por exemplo, usar este sistema como um género de mini PC do futuro: escrevemos num teclado Bluetooth e os óculos são o ecrã. Experimentámos. Funciona, mas é cansativo e até pode criar alguma indisposição ao fim de uma ou duas horas de utilização.

Numa das apps já disponíveis podemos interagir com os menus da aplicação, que surgem nas lentes através de gestos – a câmara é usada para captar movimentos da mão e dos dedos. É ainda possível, por exemplo, ver vídeos, já que os óculos criam a ilusão que estamos a observar um ecrã de alguns metros de diagonal. A autonomia real é de 4 a 6 horas, o que dá para assistir a uma longa-metragem. Neste tipo de utilização recomenda-se que o espectador esteja a olhar para uma parede de cor sólida, já que fundos confusos afetam negativamente a experiência.

Promete, mas…

Apesar de a tecnologia ser promissora e de existirem demonstrações apelativas, a verdade é que a utilização real dos Moverio é ainda muito limitada. Daí a Epson ter aproveitado o sucesso dos drones para tentar conquistar clientes entre os utilizadores destes aparelhos voadores. As apps de controlo de drones da DJI, a marca mais popular do mercado, são suportadas.

Pilotámos um Mavic Pro com os BT-300 para tentar perceber a mais-valia de utilizar estes óculos. A principal vantagem é que conseguimos ver o drone em voo e a imagem captada em simultâneo, o que é útil quando a voar entre obstáculos (não temos de desviar os olhos do drone para um ecrã). A vantagem é ainda mais evidente quando comparámos com óculos de Realidade Virtual, que apenas mostram a imagem captada pelo drone, o que é insuficiente para voar em segurança. Mas mesmo usando as lentes escurecidas fornecidas, a imagem pode ser difícil de ver em dias de muito sol.

Em suma, os BT-300 têm um potencial é muito elevado, mas a utilização prática é ainda limitada. A pilotagem de drones exige alguma habituação.

Epson Moverio BT-300

Preço: €849

Ecrãs: 2x 0,43" 1280x720 (Si-OLED)

Sistema operativo: Android 5.1

Câmara: 5 MP

Sensores: giroscópio, bússola, acelerómetro, microfone

Conectividade: Wi-Fi AC, Bluetooth, Micro USB, microSD

Processador: Atom x5 (quad core)

Dimensões: 191x178x25 mm

Peso: 69g (óculos)