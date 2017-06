Diz-me o que tens na cesta

Esqueça a confusão dos miúdos e os ataques das bolas perdidas. Há piqueniques que não são só para crianças e outros que até são exclusivos de adultos. Deixe que lhe preparem a cesta e aproveite as tardes de calor

A ideia de piquenique vem quase sempre acompanhada de outra ideia romântica. As duas cabem normalmente dentro de um cesto de verga pousado no meio do campo. Para aproveitar o final dos dias de verão ou celebrar uma ocasião especial de forma diferente. Aos fins de semana os parques têm-se enchido de cestas e toalhas aos quadrados. Mas se quando se fala em piquenique a imagem que surge é a de uma sanduíche embrulhada e de uma garrafa de água, há uma grande atualização para fazer. É que há quem faça tudo por si.

Se uma das condições para um piquenique é uma bela paisagem, a Serra da Estrela é um dos locais sem desculpas para o passeio de cesta na mão. O Hotel da Estrela chama-lhe “Restaurante na relva” prepara tudo e empresta ainda o chapéu de sol e a toalha. A cargo do hóspede só resta usufruir do piquenique por €19 por pessoa. Sentados na relva dos jardins do hotel aos hóspedes é servido um menu que incluiu uma sopa fria, charcutaria e queijos variados, sobremesas e petiscos para todos os gostos. É um momento de partilha e, talvez por isso, seja pedido quer por famílias, casais ou amigos. Susana Rebelo, rececionista do Hotel, diz que é a escolha de muitas noivas e madrinhas para despedidas de solteira.

O piquenique não é uma coisa do passado, mas a forma de o viver está cada vez mais próxima dos seus tempos áureos. Maria Antonieta não vivia sem eles e a aristocracia inglesa continua a terminar as caçadas com um. Sempre, claro, acompanhados de mesas, cadeiras, travessas e tudo o que mantenha o conforto de uma sala de refeições. Junto à piscina do Pestana Palace, que além de hotel é um monumento nacional, em Lisboa, ao sábado há marcações para o piquenique mais real da cidade. Por €35 os convivas são recebidos com uma bebida de boas vindas e entre a 13h e as 16h podem usufruir do “buffet servido nos jardins palacianos do Hotel”, explica o chefe Augusto Dionísio. Isto enquanto o chefe Pedro Inglês Marques faz um showcooking de sushi para os amantes da cozinha asiática. E há, ainda, cestas com pastelaria variada, patês e muito mais, preparadas para quem quiser pegar nelas e aproveitar um recanto principesco.



Melhor do que um piquenique palaciano, só um piquenique com vista para o Douro e acompanhado com vinho dessa região. A Quinta do Vallado trata de tudo para que os hóspedes possam apenas viver a experiência. A cesta é trocada por uma mochila, e na ementa que inclui salgados, saladas, enchidos queijos, o rei é a garrafa de Quinta do Vallado Prime. Por €25 euros os hóspedes podem leva-la até ao meio da vinha e ver o sol bem no alto, a pôr-se ou enquanto brindam com vinho português. Seja pela imagem bucólica ou pela experiência completa, Aníbal Vieira, do Hotel, diz que este piquenique costuma ser a escolha de alguns casais.

Se no piquenique da Serra da Estrela há queijo e enchido e no do Douro há vinho, o de Boticas é também uma homenagem à gastronomia local. O Hotel Boticas Art & Spa tem, por €25, uma carta de amor à região. Manuela Pais, da administração do Hotel, foca-se no segredo do sucesso do piquenique e partilha-o sem problema: adaptabilidade. Antes há sempre uma conversa com o hóspede e o menu pode sempre ser alterado consoante a hora ou os gostos de cada um. A lista do cesto standard inclui mel de urze, pastéis de chaves, bola de carne, pão de centeio, queijos, enchidos e outros produtos locais que fazem crescer água na boca ao mais ensosso dos mortais. Depois de encaixotar tudo é aproveitar as paisagens e fazer explodir em conjunto todos os pontos sensoriais. É que, Manuela Pais, delonga-se nas vistas e parques naturais da região. Mas também alerta “logo atrás do hotel os jardins são bonitos. Não é preciso ir muito longe para fazer o piquenique”.

Seja onde for, independentemente, da ementa e sentado no chão ou numa cadeira, o piquenique está de volta e os dias longos de verão pedem para ser aproveitados de maneiras diferentes. Junte-se uma revista, um livro ou uma boa conversa esta é uma forma de evitar o trânsito para a ida e vinda da praia.

Hotel da Estrela

Rua Saraiva de Carvalho, 35, Lisboa

Tel. 211 900 100

Piquenique €19, só para hóspedes

Pestana Palace

Rua Jau, 54, Lisboa

Tel. 213 615 600

Piquenique €35, mediante reserva

Quinta do Vallado

Quinta do Vallado, Vilarinho dos Freires, Peso da Régua

Tel. 254 318 081

Piquenique €25, só para hóspedes

Hotel Boticas Art & Spa

Rua Gomes Monteiro, 5, Boticas

Tel. 276 414 330

Piquenique €25, só para hóspedes