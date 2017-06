Uma música para não deixar esquecer

É difícil ficar indiferente àquela imagem. Quase como que saída de um filme, de tão terrível, de tanto querermos acreditar que não é real. O incêndio da torre Grenfell, em Londres, a 14 de junho, devolveu-nos a ideia do inferno. 24 andares a arder, com centenas de pessoas dentro. O horror revisitado, a lembrar imagens das Torres Gémeas e do 11 de Setembro, num continente diferente, e num contexto diferente. Um frigorífico, sabe-se agora, no 4º andar terá estado na causa da tragédia que causou 79 mortos.

Para não deixar estas vozes inocentes calarem-se em vão, vários artistas britânicos uniram a sua para cantar uma canção que cumprirá a missão de recolher fundos para os sobreviventes e os familiares das vítimas. Robbie Williams, Leona Lewis, Stormzy e James Blunt são apenas alguns dos muitos que se uniram para cantar "Bridge over Troubled Water", um original de Simon & Garfunkel. A iniciativa partiu de Simon Cowell, empresário musical e mais conhecido como juiz em programas de talentos musicais - que doou ele próprio 100.000 libras (114.000 euros) às vítimas.

TOLGA AKMEN

O single, divulgado quarta-feira, já se pode ouvir no YouTube. As receitas revertem para a London Community Foundation. Para que aquela torre negra que teima em ver-se de qualquer ponto de Londres não tenha caído em vão. E para que a ponte sobre águas tempestuosas assegure sempre a passagem para uma margem segura.