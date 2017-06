Ministério já definiu datas dos exames para alunos afetados pelos incêndios

Provas e aulas tinham sido suspensas em seis concelhos da região Centro. Alunos poderão ir à 2ª fase como se fosse a 1ª e usar ainda a época especial destinada a estudantes de alta competição

Os alunos dos seis concelhos mais atingidos pelos fogos que deflagraram na região Centro e cujas atividades letivas, provas finais do 9º ano e exames do secundário tinham sido suspensos vão poder realizar estes testes na 2ª fase e estes serão equiparados a exames nacionais realizados na 1ª fase, nomeadamente para efeitos de acesso ao ensino superior. Desta forma, na altura em que se apresentarem ao concurso nacional de acesso não ficarão para trás e poderão concorrer às vagas iniciais estabelecidas por universidades e politécnicos, com as notas que obtiverem em julho, informou esta sexta-feira o Ministério da Educação.

Para garantir que terminam o ano letivo "com a normalidade possível", os alunos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Sertã, Pampilhosa da Serra e Góis podem ainda realizar, como 2ª fase, provas na época especial dedicada a atletas praticantes desportivos, cujo calendário será "oportunamente divulgado", lê-se ainda na nota do Júri Nacional de Exames. Assim se garante as mesmas duas oportunidades de fazer as provas que é suposto todos os alunos terem.

O Ministério diz ainda que analisará "caso a caso", as situações dos estudantes que "possam não ter condições para a realização das provas e exames por motivos relacionados com a ocorrência vivida nessa zona do país."