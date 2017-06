Ministério Público já abriu inquérito a alegada fuga no exame de Português

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta sexta-feira já ter recebido a participação do Instituto de Avaliação Educativa sobre as suspeitas de fraude na prova nacional de Português do 12.º ano

A investigação à alegada fuga de informação sobre o conteúdo do exame nacional de Português do 12.º ano está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, que anunciou esta sexta-feira ter aberto um inquérito, depois de receber a participação do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

Dias antes do exame de Português do 12.º ano, realizado na passada segunda-feira por 74 mil alunos, circulou nas redes sociais e no WhatsApp uma gravação que revelava parte do que ia sair. E saiu mesmo. A informação revelou-se tão certeira que o IAVE, responsável pela elaboração das provas, remeteu o caso ao Ministério Público "para efeitos de averiguação disciplinar e criminal".

"Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. E pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória...". A gravação, a que o Expresso teve acesso, foi feita por uma aluna que não se identifica e circulou nas redes sociais pelo menos dois dias antes da prova.

O caso foi denunciado por Miguel Bagorro, professor da Escola Secundária Luísa de Gusmão, em Lisboa, que teve conhecimento da gravação no sábado, antevéspera do exame, através de um aluno a quem dava explicações de Português e que, por sua vez, recebeu o áudio por WhatsApp de um grupo de estudantes.

"Na altura não liguei, até porque todos os anos há boatos a circular sobre o que vai sair nos exames. Mas na segunda-feira, quando vi o que saiu na prova, fiquei estupefacto. O que foi dito na gravação foi exatamente o que saiu. Logo nesse dia, escrevi uma denúncia ao Ministério da Educação", conta ao Expresso Miguel Bagorro.

"Não passa pela cabeça de ninguém que seja possível, por coincidência, acertar nas três coisas. É óbvio que houve uma fuga", diz.

Além do Ministério Público, o caso está ainda a ser investigado pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência.

A comprovar-se, será a primeira fuga de informação na história dos exames nacionais, que já se realizam há 21 anos. Caso as suspeitas de fraude sejam confirmadas, a prova de Português do 12.º ano, a que conta com maior número de inscritos e uma das mais importantes para o acesso ao ensino superior, poderá vir a ser anulada.