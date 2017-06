Ministério Público faz mais buscas no universo BES

Investigadores do MP e da PJ estão a realizar mais buscas no âmbito do caso BES. Segundo a SIC estão a ser feitas diligências em Lisboa e na ilha da Madeira

Há mais buscas relacionadas com o universo BES: investigadores do Ministério Público e da Polícia Judiciária estiverem em vários locais - escritórios e residências - de elementos ligados ao caso. A notícia foi divulgada pela SIC e confirmada pelo Expresso junto de fonte oficial. O processo já tem vários arguidos, inclujindo o antigo lídero do banco, Ricardo Salgado, e resulta de sete inquéritos diferentes. Segundo a SIC, já foram arrestados 700 imóveis e 150 milhões de eurros em aplicações financeiras.