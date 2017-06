Alentejo interior terá dentro de 50 anos o triplo dos dias com mais de 35 graus

A produtividade do eucalipto poderá cair 35% a 59% no sul do país e 15% a 25% no centro ao longo das próximas décadas, devido ao impacto das alterações climáticas. E no pinheiro bravo a queda poderá atingir 53% a 63% no sul, 4% a 27% no centro e 11% na região de Bragança.

Os números constam de simulações feitas no maior estudo de sempre sobre o impacto das alterações climáticas em Portugal, o Projeto SIAM II, coordenado por Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O estudo data de 2006 mas mantém-se atual. O próprio investigador, hoje presidente do Conselho Nacional para o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável (CNADS), tem referido desde então as suas conclusões em seminários e conferências por todo o país.

O SIAM II alerta que a tendência para a migração de espécies florestais de sul para norte e do interior para o litoral do território nacional vai acontecer nas próximas décadas e considera mesmo “provável que a floresta possa desaparecer das zonas atualmente mais áridas”, como o Alentejo interior, “e que as espécies mais exigentes em água”, como o carvalho alvarinho, “fiquem restritas a zonas de maior humidade”.

Forte impacto na região Sul

A região Sul será a mais afetada devido ao aumento da aridez “e esperam-se fortes impactos para o eucalipto e o pinheiro devido a serem mais exigentes em água, sendo provável que se tornem espécies residuais nesta região”.

Num dos cenários do estudo, o número de dias por ano com temperaturas máximas superiores a 35 graus em 2080 poderá chegar a 100/120 dias em todo o Alentejo interior. Atualmente, são 30 a 40 dias. As ondas de calor serão, assim, mais frequentes e o que se passou na primavera de 2017 é um alerta para o que nos espera nas próximas décadas.

Abril: maior onda de calor desde 1941

Com efeito, o Boletim Climatológico Sazonal da Primavera 2017 divulgado esta sexta-feira pelo IPMA, que faz o balanço dos meses de março, abril e maio, sublinha que em abril ocorreu “a mais significativa onda de calor observada em abril desde 1941”, que teve grande extensão espacial – aconteceu em quase todo o território – e temporal – foi superior a 20 dias nos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco.

Em maio registou-se também uma onda de calor com a duração de seis a oito dias nas regiões do interior Norte e Centro e Alentejo.

O IPMA classifica a primavera de 2017 como “muito quente e muito seca”. Foi a terceira mais quente desde 1931, ano em que começaram os registos regulares da temperatura. A primeira ocorreu em 1997 e a segunda em 2011.

O valor da temperatura máxima do ar (22,04 graus) foi mesmo o segundo mais alto desde 1931, com uma anomalia de 5,09 graus em relação ao valor normal para a época (média do período de referência de 1971 a 2000).

Risco de incêndio e mais pragas

O projeto SIAM II antecipa, entretanto, que o risco de incêndio “será maior num clima mais quente e seco, e poderá ser ainda aumentado pela acumulação de material altamente combustível”, como as folhas, “durante a época de fogos”.

As ocorrências de pragas e doenças também poderão ser mais frequentes “devido ao stresse ambiental acrescido”. O impacto na economia florestal “poderá ser bastante severo”, porque os decréscimos de produtividade associados ao aumento dos riscos ambientais, como as pragas, doenças e incêndios, vão constituir um forte desincentivo ao investimento, “conduzindo a um aumento do abandono dos espaços florestais”.

O SIAM II propõe medidas de adaptação às alterações climáticas que possam reduzir estes impactos negativos, como desenvolver “uma gestão florestal adaptativa”, incorporando o conhecimento emergente sobre as interações entre clima e floresta. Ao mesmo tempo, as políticas florestais devem integrar o conhecimento sobre as alterações climáticas, “em particular no que diz respeito à prevenção e combate aos incêndios florestais”.