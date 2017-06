Proteção Civil: “A situação no terreno é de acalmia”

O incêndio em Pedrógão Grande está controlado e a prioridade é evitar reacendimentos durante o dia desta quinta-feira, disse António Ribeiro, Comandante Operacional Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Aveiro.

“A situação no terreno é de acalmia. As condições favoráveis durante a noite permitiram a extinção do fogo em zonas sensíveis”, explicou o responsável da Proteção Civil durante o primeiro briefing, esta manhã.

Os operacionais no terreno estão a procurar detetar os pontos quentes e a “trabalhar neles com ferramentas manuais, como máquinas de rasto”, de forma a “remover toda a carga térmica para que não haja qualquer risco de reacendimento”, sublinhou.

De acordo com o comandante operacional, as equipas continuam a contar com o apoio dos meios aéreos sempre que necessário, desde que as condições metereológicas sejam favoráveis.

Uma vez que a área ardida é extensa, uma das tarefas dos bombeiros passa pela consolidação do rescaldo e conservação e vigilância em todo o perímetro.

António Ribeiro frisou ainda que o trabalho de evacuação das aldeias foi assegurado pelas autarquias e pela Segurança Social, que estão a criar condições para todas essas pessoas voltarem em breve para os seus lares. “Houve casas que foram afetadas quase na sua totalidade. É preciso energia, água, para haver condições físicas para as pessoas regressarem às suas casas.”, concluiu.

Também o incêndio em Góis já está dominado desde esta manhã. No local, mantêm-se 1207 operacionais apoiados por 433 viaturas.