Moradores deslocados nos últimos dois dias já estão em casa

O secretário de Estado da Administração, Jorge Gomes, disse esta quinta-feira em Avelar que todas as pessoas que foram deslocadas nos dois últimos dias em Góis, devido ao incêndio florestal que deflagrou no sábado, já estão nas suas casas.

"Em Góis, todas as pessoas que foram deslocadas ao longo dos dois últimos dias já estão nas suas próprias casas, o que é motivo de satisfação, não só para as pessoas, como para as comunidades e para nós próprios", afirmou o governante.

Jorge Gomes deslocou-se ao posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, e prestou declarações aos jornalistas antes de entrar para um 'briefing' com o comandante operacional da Proteção Civil António Ribeiro.

Questionado sobre os moradores deslocados por causa do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande – também já dado como dominado, como o de Góis (distrito de Coimbra), o governante explicou que vai agora fazer o ponto da situação.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. Depois, as chamas chegaram ainda aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

O incêndio de Góis, dominado esta manhã, não fez vítimas mortais e consumiu cerca de 20.000 hectares.