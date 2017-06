Incêndio em Góis está dominado

O fogo que desde sábado lavra em Góis, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado esta manhã, às 7h41, informou o comandante operacional da Proteção Civil, Carlos Tavares.

“É com grande satisfação para aqueles que operaram neste teatro de operações que atingimos o nosso objetivo”, declarou Carlos Tavares junto ao posto de comando.

O comandante operacional não descartou a possibilidade de surgirem reativações, embora nesta altura ao fogo seja dado como dominado. “Vamos passar a consolidar o rescaldo. O perímetro é muito grande”, salientou explicando que a aéra rondará os 20 mil hectares.

A diminuição da temperatura e o aumento da humidade registados durante a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira ajudaram no combate às chamas, que está a ser feito por cerca de 1000 bombeiros e 270 meios terrestres.

O comandante operacional da Proteção Civil Carlos Luís Tavares já indicara às 00h que o incêndio deveria ser dominado durante a noite e que esta quinta-feira de manhã deveria ser possível fazer o regresso de habitantes de algumas aldeias evacuadas na terça-feira às suas casas.

Nessa altura, o comandante operacional adiantou que seriam mantidos no terreno todos os meios e que logo que possível entrariam em ação meios aéreos pesados para impedir o alargamento do perímetro de território atingido pelas chamas.

Está previsto que Carlos Luís Tavares volte a fazer um ponto de situação às 8h.

Depois de já ter tido cinco frentes ativas, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, que deflagrou na tarde de sábado, encontrava-se esta madrugada apenas com uma frente ativa, com 400 metros de extensão, disse o comandante operacional Carlos Luís Tavares.

Notícia em atualização