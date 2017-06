Grua caiu em cima de prédio no centro de Lisboa

A PSP confirmou ao Expresso que o incidente aconteceu há minutos na Avenida António Augusto Aguiar, no centro da capital. Há um ferido ligeiro

Uma grua tombou esta quinta-feira na Avenida António Augusto Aguiar, sobre um prédio em frente, o número 25. A informação foi confirmada pela PSP e o Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa. O alerta foi dado por volta das 17h46.

Um homem de 49 anos ficou com ferimentos ligeiros (arranhões e crise de ansiedade), referiu o INEM. O ferido, que foi transportado para o Hospital de São José, estava no último andar do edíficio sobre o qual a grua tombou.

O operador da grua foi entretanto retirado da grua pelas escadas de emergência, segundo indicou ao Expresso Pedro Fernandes dos bombeiros sapadores de Lisboa. a mesma fonte indicou a existência de um ferido, desconhecendo-se a gravidade.

A Avenida António Augusto Aguiar liga a zona do Marquês de Pombal à Praça de Espanha. O trânsito está cortado desde o cruzamento com a Rua Engenheiro Canto Resende e o cruzamento com a Rua Filipe Folque.