Góis. O regresso de quem abandonou as aldeias, a noite difícil de quem lá ficou

Não há descanso possível nas aldeias à volta de Góis. As notícias dão conta de uma situação mais favorável, mas basta sair da vila para perceber que ainda não se respira de alívio. O que se respira mesmo é o muito fumo que desde ontem cobre a região. E se num momento tudo parece resumir-se a isso, pouco depois sol aquece, o vento levanta-se e levantam-se com ele as chamas, o fogo reinicia-se, intensifica-se, sobe as encostas. Porque o fogo “é diferente da gente: é mais rápido a subir que a descer”, diz Pedro Cardoso, um dos bombeiros que vigia a estrada municipal que liga várias das 11 aldeias evacuadas durante terça-feira.

Uma coluna de seis viaturas — de Alenquer, Azambuja, Sintra, Caneças, Arruda dos Vinhos e Oeiras — aguarda instruções do comando para saber se começa a subir também. Lá em cima, passam um, dois, três aviões Canadair que tentam apagar as chamas que há duas horas não estavam lá. Enquanto assim se mantiver, nenhuma das cerca de 30 pessoas, a maioria idosas e com dificuldades de locomoção, poderão sair da Casa da Cultura de Góis, onde passaram a noite.

luís barra

Pouco passa das sete da manhã e já Fernanda Pires, 73 anos, e Georgina do Espírito Santo Jorge, 81, esperam pelo momento de regressarem às suas casas em Cadafaz. Aguardam sentadas no átrio, como se o momento estivesse iminente. “Só queria que a minha casa se salvasse”, desabafa Fernanda, contando como os poucos que restam na aldeia foram “recambiados cá para baixo” perante a proximidade do fogo. Nem o funeral que estava para se realizar pode acontecer: “Deixaram o morto lá sozinho.”

Confessa que na véspera pouco ou nada tinha dormido, em sobressalto. Mas que na Casa da Cultura, num dos muitos colchões que foram cedidos por pessoas e empresas de todo o país, tinha dormido bem.

Antes da hora de dormir, no auditório, assistiram todos ao filme “Aldeia da Roupa Branca”. “Quisemos proporcionar um momento de descontração. Estavam ansiosos e muitos não estavam muito a fim de ir dormir”, explica Pedro Pinto, da direção da Associação Educativa e Recreativa de Góis. Apesar de tudo, ouviram-se risos na plateia do auditório.

luís barra

Galinhas a salvo na casa de banho

A poucos quilómetros da vila, no alto da aldeia do Capelo, a casa de Arnaldo e Helena Fernandes tem vista privilegiada para o que se passa nas encostas à volta. Foi um dos sítios que as autoridades tentaram evacuar por precaução. Mas ali, como em tantos outros lugares, sem sucesso. Vieram os dois filhos e ali permaneceram os quatro, toda a noite acordados, a cortar o mato, a ligar a rega, a ajudar os bombeiros, a proteger os animais. “A casa é alta. Tínhamos a rega, tanques com água que podiam abastecer os carros dos bombeiros. E tínhamos os animais. São seres como nós. Não os íamos abandonar”. Nem aos cães nem às galinhas que foram postas a salvo numa das casas de banho da casa.

À volta tudo ardia. O fogo veio de baixo, atravessou o rio, passou para o lado de Capelo e juntou-se ao fogo que vinha de cima. Salvaram-se as casas. “Fez-se um bom trabalho aqui”, diz Arnaldo, olhos semicerramos pelo cansaço. Helena abriu o frigorífico e a arca e fez toda a comida que podia para alimentar os bombeiros. Fritou carapaus e sardinhas, fez massa com carne, uma panela grande de sopa. “Se eu tivesse saído como é que se tinham alimentado?”, interroga Helena, reforçando as razões para ali ter ficado.

Pelas oito da manhã, Arnaldo olha para o horizonte e avalia o cenário. Ouve-se o fogo crepitar por trás de uma encosta mas o pior parece já ter passado ali à volta. Não seria bem assim.

luís barra

Segue-se pela estrada e o cenário repete-se. Encostas de área ardida, troncos negros que se mantiveram de pé, árvores que tombaram na estrada e mais uma aldeia onde cinco mulheres desfilam o filme da noite nesta área de floresta densa, onde o verde é agora a exceção. Em Candosa, garantem que nunca tinham visto nada assim. “O fogo deve trazer o diabo no meio”. Quem também decidiu ficar ali, diz que Candosa “foi muito desprezada” pelos bombeiros. Valeram os homens da terra, que foram “incansáveis” a molhar o mato em volta e a proteger as casas.

Mais à frente, Cadafaz, a terra de Fernanda e Georgina, é uma espécie de aldeia fantasma. Na placa que indica a entrada da aldeia já nem o nome sobra, queimado pelo fogo que ali passou. O funeral interrompido na véspera pela pressa de retirar as pessoas para Góis, acabou por realizar-se esta manhã, na presença do padre da freguesia e de um par de pessoas, conta-se. Nas ruas não se vê ninguém. Só fumo, a sair das encostas da serra de Arganil.

luís barra

Na estrada, mais carros dos bombeiros em vigilância. A maioria passou a noite em branco. Há quem combata os fogos há mais de 36 horas. “Os músculos começam a ceder”, admite João Rosado, batendo com as pés no chão.

De regresso a Capelo, o casal Fernandes recebe a visita de vizinhos da Cabreira, familiares e amigos. Recuperam-se forças à volta de um tacho de jardineira. Mas o sossego dura pouco. Alguém grita que as chamas se voltavam a aproximar de casa. Todos correm estrada acima. Uns vão buscar a camioneta de caixa aberta que leva um tanque de água em cima, os restantes pegam em galhos e batem com todas as forças que restam no mato que voltou a pegar fogo. A filha do casal corre estrada abaixo para ir chamar os bombeiros. Helena aflige-se. “Ai que lá se vão as minhas batatinhas”. Mas conseguem mais uma vez domar o fogo. Os bombeiros chegam de seguida.

Perto das 16h, como se o tempo tivesse ficado em suspenso, Fernanda e Georgina continuam sentadas exatamente no mesmo sítio, exatamente na mesma posição. Agora sim, depois de horas de muita ansiedade, chegava a autorização para regressarem a casa. Lá dentro, houve um minibriefing à porta fechada. Cá fora, ouviam-se palmas de alegria. A hora tinha finalmente chegado. À porta da Casa da Cultura, dois autocarros esperavam pelas pessoas. Os rostos ansiosos que se viam pela manhã davam lugar a sorrisos, abraços e muitos obrigados às técnicas da segurança social e funcionários da câmara que ali se mantiveram dia e noite. Saíram todos, menos os dois ou três habitantes da aldeia da Sandinha que ainda tinham de esperar mais umas horas. O fumo continuava a ser intenso e ali iriam ficar por precaução.

luís barra

Do outro lado da estrada, na Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários de Góis, o trabalho também continuava. Alguém tinha de fazer a sopa e as sandes para alimentar as centenas de bombeiros que permanecem no terreno.