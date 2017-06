Bombeiros alertam população de Pedrógão para vaga de assaltos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande alerta a população para a vaga de assaltos nas aldeias evacuadas, devido ao incêndio que lavrou no concelho, e pede atenção ao surgimento de falsos técnicos de apoio.

"Quero lançar um alerta para a nossa população por causa de duas situações que estão a acontecer: uma delas foi inicial, em que as pessoas foram retiradas das suas aldeias e houve grupos que sabiam que as aldeias tinham sido evacuadas e assaltaram essas casas", disse à agência Lusa o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Carlos David.

Ao mesmo tempo, chegou ao conhecimento deste responsável "que existem falsos técnicos no terreno, identificados como voluntários, e que querem entrar dentro das casas das pessoas para ajudar e depois assaltam-nas".

"Lancei um alerta à população para que se juntem nas juntas de freguesia se precisarem de alguma coisa. Com isto pode pagar justo por pecador, mas não acreditem nas caras estranhas. Nós conhecemo-nos todos. Acabamos com o porta a porta. Temos de arranjar mecanismos de defesa para acabar com estes malabarismos", acrescentou

Acresce que, segundo o representante, "há contas falsas na internet de 'Os amigos de Pedrógão' e de 'Os unidos de Pedrógão'". "Isso é tudo vigarice, isso é tudo falso", realçou.

Carlos David reconheceu que "as pessoas estão a ser apanhadas de surpresa com esta onda de solidariedade que está a surgir", mas pediu cautela.

"Além deste infortúnio e desta desgraça, ainda há pessoas que têm a lata de vir roubar os nossos velhinhos que perderam tudo e só ficaram com a roupa no corpo", condenou.

O responsável disse desconhecer para já o número de casas que foram assaltadas, mas as autoridades e elementos da Proteção Civil já andam no terreno à caça dos ladrões. Não se sabe ainda se houve também assaltos noutros concelhos.

Carlos David indicou ainda que quem quiser ajudar deve entrar em contacto direto com a corporação.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

[Atualizada às 15h05]