Veja a área já ardida no grande incêndio

Mapas oficiais mostram a mancha florestal já ardida no grande incêndio que desde sábado avança desde Pedrógão Grande

EFFIS - Copernicus

No final de terça feira eram já cerca de 50 mil hectares consumidos pelas chamas, em cinco concelhos. O número, avançado pelo Expresso com base no EFFIS (base de dados europeia de fogos), deverá ser confirmado hoje pelas autoridades oficiais portuguesas.



As imagens, também oficiais, mostram a mancha de floresta já ardida. O mapa (ver imagem) é também da EFFIS e mostra a dimensão daquele já que é o maior incêndio registado em Portugal, em fogo contínuo.



O incêndio teve origem na zona de Pedrogão Grande e evoluiu descontroladamente, ao longo de cinco concelhos, passando para os de Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere, Penela e Góis.



Segundo declarações oficiais desta quarta feira de manhã, 95% do perímetro do incêndio está controlado.