Treze meios aéreos no combate às chamas em Góis

incêndio que lavra em Góis, no distrito de Coimbra, mobilizava pelas 8h treze meios aéreos e 396 viaturas, que auxiliam o trabalho de 1.152 operacionais, segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.

Esta manhã, o comandante da proteção civil de Coimbra disse à Lusa que os meios aéreos de combate a incêndios iriam começar a operar a partir das 7h30 em Góis.

O comandante António Oliveira explicou que dada a situação meteorológica favorável, com "céu limpo e com menos fumo", estão reunidas as condições para ativar os meios aéreos de combate aos incêndios.

Entretanto, durante a noite de hoje, as aldeias de Saião, Salgado e Mimosa, no concelho de Góis foram "completamente evacuadas", disse à Lusa fonte do comando da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Na terça-feira, já tinham sido evacuadas 27 aldeias.

Além deste incêndio, pelas 8h continuava ativo o fogo em Pedrógão Grande, que mobilizava 1.187 operacionais acompanhados por 406 viaturas.

O incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande ainda "não está dominado", tendo sido registadas "várias reativações", informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

"O combate continua em curso", disse à agência Lusa fonte do CDOS de Leiria, sublinhando que o incêndio "ainda não está dominado".

Segundo a mesma fonte, ocorreram "várias reativações em vários setores, umas mais fortes do que outras", sendo que "os meios estão a combater consoante as reativações que vão aparecendo".

O CDOS de Leiria não tem conhecimento de qualquer evacuação de aldeias durante a noite face ao incêndio que afeta o interior norte do distrito.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 150 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Pelas 8h, estavam ainda em curso fogos de menor dimensão nos concelhos de Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro) e Oeiras (distrito de Lisboa), nos quais estavam 17 e cinco operacionais, respetivamente apoiados por quatro e uma viatura.