Passar no sítio errado à hora certa – o relato de um jornalista entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera

Conheço a minha mulher, que é ‘filha’ de Figueiró dos Vinhos e onde os pais ainda residem, há pouco mais de quatro anos. Todos os verões, ela tentava em vão passar-me a sensação de desconforto que sente pelo facto de a casa de família se situar numa zona de mato, junto ao Cabeço do Peão, numa das entradas da vila. Associava sempre essa ideia ao seu pessimismo nato, mas, no último fim de semana, havia razões para isso: tudo o que podia correu mal e percebo agora o pânico dos fogos. Eu, um típico citadino, cujo contacto com a natureza pouco passa de piqueniques no Parque da Cidade do Porto, entendeu com uma tragédia excecional o que representam os fogos florestais.



Passei este fim de semana naquela zona devido ao 65.º aniversário de casamento dos avós da minha mulher, que vivem em pleno centro de Castanheira de Pera, junto à Praia das Rocas, a maior atração turística da região. A tarde de sábado foi de grande calor e bem passada numa piscina na vila, apenas perturbada pelo ruído das sirenes dos bombeiros, do outro lado da rua. No céu, foi-se vendo uma nuvem de fumo. Um tio da Mariana, a minha mulher, recebe uma chamada: há um incêndio nos Escalos Fundeiros (nunca tinha ouvido sequer falar dessa localidade) e uma pessoa conhecida precisa de ajuda. Saiu a correr e ninguém imaginaria quão profunda seria a tragédia supostamente originada pelos trovões que, uma ou outra vez, ouvíamos ao longe. Passado cerca de uma hora, o tio regressou e franziu o sobrolho: “aquilo está mau”.



Não obstante seguimos o plano: ao final da tarde regressámos a Figueiró pela agora tristemente célebre Estrada Nacional 236 para um banho e para depois nos juntarmos ao jantar que seria de celebração. A saída para a Castanheira só ocorreu às 20h, ou seja, talvez meia hora antes do desastre que vitimou 47 pessoas, um pensamento que agora dá arrepios. A opinião da minha mulher já era então a de que deveríamos ficar em Figueiró para o caso de ser preciso “defender a casa”, mas o fogo ainda estaria tão longe… Por precaução, coloquei o meu carro, que ficaria em Figueiró, longe das árvores e junto à casa, e deu-se a chave à vizinha para o caso de ser preciso ir buscar o cão. Fez-se a viagem: o IC 8 já estava cortado, passavam bombeiros e ambulâncias e, à medida que nos aproximávamos de Castanheira de Pera, o fumo ia aumentando. Na entrada do concelho vimos chamas do lado direito, a este, ou seja, na direção de Pedrógão Grande. Já era possível ver que seria um grande incêndio, mas não uma catástrofe, que se consumaria ali mesmo, minutos depois. Passámos no sítio errado à hora certa.



O jantar decorreu normalmente, mas o ar em Castanheira de Pera ia ficando cada vez mais negro e irrespirável. Estavam umas 20 pessoas reunidas, algumas delas vindas de Lisboa, e o incêndio era o tema de conversa. Um dos tios da Mariana ia colocando água na fervura das preocupações, apesar de a sua casa estar situada numa zona muito mais florestal, a Gestosa, mas a evolução do incêndio era fulminante. Por precaução, seriam umas 22h30, fez o caminho de uns cinco minutos de carro e os relatos de volta eram terríveis: ia arder tudo, já pouco haveria a fazer. Não adiantava ir ao quartel dos bombeiros pedir ajuda, como muitos tentavam, porque lá havia tudo menos bombeiros.

Nos passeios, pessoas choravam e perguntavam pelos familiares. No Gil, um dos cafés mais frequentados da vila, ouviram-se os primeiros relatos de horror: “Há corpos na berma da estrada para Figueiró”, a serração local “ardeu toda”, “é só explosões”. Felizmente, nesse momento, já tinha abandonado os planos de, com a minha mulher e sogros, tentar voltar a Figueiró pela estrada que tantas vezes fizera nos últimos anos e que nos podia ter colocado outra vez no olho do furacão.

Aproximava-se a meia-noite, espreitámos de um local mais cimeiro e via-se a serra em volta a arder. Uma ambulância parou e o condutor, percebo agora que aturdido pelo que tinha visto, pediu-me indicações para o centro de saúde. Volto para a casa da família e acontece o que parecia impossível: entram porta dentro a dizer para sairmos, no quintal ao lado já havia fogo. Não eram bombeiros, mas vizinhos alarmados que só insistiam para irmos rapidamente para junto do quartel dos bombeiros e desligar o quadro elétrico.



Saímos com a roupa do corpo, sem saber bem para onde ir. No meio da confusão a família separou-se e ficámos 12 pessoas, em dois carros, incluindo dois idosos e três crianças. Para onde seria seguro seguir? Para sul, para Figueiró, era impensável. Após alguma indecisão, seguimos para norte, pela sinuosa 236, no sentido contrário ao da tragédia, na direção da Lousã. Então, já há algum tempo que apenas a rede da Vodafone funcionava, o que me impedia de avisar algum camarada ou de fazer grandes relatos: os telemóveis dessa rede não tinham descanso com o contacto de familiares e eu conduzia um dos carros.

A meio da serra parámos para voltar a analisar a situação e, como se imagina, em cada cabeça sua sentença: voltar a Castanheira ou procurar dormida na Lousã, às 2h da madrugada? Decidimos não voltar face à dimensão dos fogos que pareciam incontroláveis e do fumo que tapava as vistas, mas na Lousã a capacidade hoteleira estava esgotada, porque havia um trail nesse domingo. Encontrámos dormida em Coimbra por volta das 3h e, felizmente, as crianças – uma das quais tinha ficado afastada dos pais – mantiveram-se tranquilas. De Figueiró dos Vinhos, a 15 quilómetros de Castanheira, as notícias não eram boas: o fogo já andava nas imediações da casa dos meus sogros e os vizinhos, que tinham ficado por lá, regavam os quintais.



Por volta das 5h lá chegou a notícia de que as coisas teriam acalmado e dormiu-se mal, umas três horas, se tanto. A manhã trouxe nova discussão sobre o que fazer de seguida. Decidiu-se ir até Avelar, Ansião, onde uns amigos dos meus sogros tinham uma casa que poderíamos ocupar em caso de necessidade. E assim foi, porque o IC 8, na direção de Figueiró dos Vinhos, estava cortado e seria uma grande imprudência seguir por estradas secundárias. Duas das crianças ficaram em Coimbra e o grupo ficou reduzido a dez pessoas, mas duas delas precisavam de seguir com um dos carros para Lisboa.

Marcos Borga

Ao final da tarde, eu e o meu sogro decidimos voltar ao IC 8 para chegar a Figueiró, verificar se tudo estava tranquilo e trazer o meu carro para transportar o grupo para as suas casas. Disseram-nos que sim – “já não há mais nada para arder até Figueiró”, lamentou o agente –, passámos para lá, mas no caminho de regresso para o Avelar o trânsito estava de novo cortado, devido à frente de incêndio em Aguda. Fez-se inversão de marcha pela serra em cinzas e foi aí que mais me assustei com o que vi: o fogo lavrava a uns 500 metros da casa dos meus sogros, com intensidade. Pusemos o cão no carro, ligámos as mangueiras, desligámos o quadro da eletricidade e afastámo-nos para o centro da vila, que fica a cerca de 1,5 quilómetros. Os vizinhos procuraram alertar os bombeiros de todos as formas e, felizmente, a resposta foi rápida, ao que parece graças a uma publicação no Facebook. Ainda jantámos no único restaurante aberto na vila, onde um trabalhador florestal que conhece toda a zona em redor nos disse em tom de oração: “O que vi ontem e hoje, espero nunca mais ver”.



Com o IC 8 cortado, eu e o meu sogro tivemos de passar a noite separados do resto da família em Figueiró dos Vinhos, por entre constantes rondas para verificar se havia algum reacendimento. Só na segunda de manhã, já depois de ter chovido com intensidade, foi possível chegar ao Avelar e devolver toda a gente a suas casas: os meus sogros a Figueiró, os avós da minha mulher, uma sua tia e um sobrinho a Castanheira. E nós, eu e a Mariana, regressámos ao Porto à hora de almoço de segunda-feira. Resolvidos os sobressaltos pessoais, todos pudemos refletir sobre o que vimos e a consternação é geral. São muitos os conhecidos que perderam bens e mesmo a vida.



Este relato, de alguém que nada sofreu tirando os sustos, é insignificante face ao sofrimento de milhares de pessoas afetadas por constrangimentos de todo o tipo, por perdas materiais e, o pior de tudo, pela morte. Pode valer apenas como alerta no que toca à informação às populações locais: era difícil perceber o que fazer face aos acontecimentos e essa desorientação aumenta o nervosismo e pode originar outras ocorrências, como lamentavelmente sucedeu.

A situação chegou a ser caótica, mas os conselhos objetivos da Proteção Civil seriam úteis para as populações da zona que não foram diretamente afetadas e seriam certamente difundidos pela comunicação social. Será algo em que refletir, depois se fazer o luto e quando for tempo de analisar tudo o que se passou.