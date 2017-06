O suíço que fugiu duas vezes do incêndio em Pedrógão

Dieter Oesterlen mora no meio do pinhal, isolado do mundo, ali para os lados de Carreira, povoação que viu o fogo a correr desenfreado no sábado. A casa deste arquiteto de 72 anos, que quis vir viver para Portugal “para o meio do paraíso”, escondia-se por entre a vegetação serrada.

Até o último fim de semana era praticamente impossível avistar a vivenda rústica da estrada secundária, a cem metros de distância. Mas hoje, por entre a fileira de árvores queimadas e tombadas pelo incêndio que deflagrou pelo concelho de Pedrógão Grande, e que matou mais de 60 pessoas, é possível perceber a presença humana ali no meio do nada.

Para chegar à porta é preciso atravessar um manto preto de cinza e fuligem que só termina a um metro das paredes de cimento. Tudo à volta está queimado, até a velha carrinha Toyota com que costumava dar as voltas do costume. “Tive sorte”, reconhece o suíço, que trocou a agitada cidade de Basileia, há cerca de 15 anos, pela tranquilidade que só um pinhal do interior do país consegue dar. Só que “o paraíso”, palavra que tantas vezes repete, transformou-se num “nightmare” (pesadelo) que o obrigou a fugir no Opel Astra mais moderno, para casa da irmã, Marianne, situada numa aldeia vizinha que foi também alvo das chamas.

“Comecei a avistar uma nuvem de fumo densa, para os lados de Mó Pequena, fechei a casa como pude e saí o mais rápido que pude”, explica numa mistura de língua portuguesa, inglesa e alemã, com muitas interjeições e gestos a complementar as ideias. “O fogo goes zzzzzzt. Fast, muito rápido.”

Na casa da irmã também não encontrou segurança pelo que os dois decidiram refugiar-se em Pedrógão Grande, onde teve o apoio das autoridades portuguesas. “Os bombeiros preocuparam-se comigo. Devo-lhes muito”, elogia.

Aos que criticam uma possível descoordenação no ataque às chamas, Dieter dá o peito às balas pelos homens de farda vermelha: “It was too much para eles.” Foi demasiado para eles.

Quando regressou a casa, às 5 da madrugada de domingo, logo que a polícia permitiu a passagem nas estradas, a tristeza tomou conta de si. “Sobrevivi mas o fogo levou-me muita coisa.” Não teria morrido se tivesse decidido ficar em casa, já que as chamas ficaram a um metro de distância das paredes de tijolo. Mas seria uma roleta russa. Por sorte não ficou preso pelo fogo e pelo fumo, como aconteceu com as mais de 60 vítimas mortais de Pedrógão Grande. Por sorte o incêndio morreu à porta de seu casa. Sem que nada ou ninguém o tivesse feito parar.

Apesar do susto de morte, não teve medo de regressar. “Foi a primeira vez que tal aconteceu aqui neste pinhal, mas não receio um novo incêndio.” É que Dieter gosta de estar sozinho no seu paraíso. E a sorte está do seu lado.