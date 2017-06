O homem que fez três quilómetros debaixo de lume (e o fogo que se ri do nosso alívio)

Preto, preto, só preto. O carvão é a nova paisagem da terra, avisa o condutor, conhecido por todos como o senhor António: “A partir daqui é tudo preto, já não vai ver nada verde”. A carrinha avança, metro a metro, por entre estradas sinuosas que ligam as aldeias que já não têm nada para arder: as casas de pedra lá estão, de pé, como podem, erguendo-se sozinhas por entre a destruição de cor preta. Um cão, também preto, aparece e é o único sinal de vida. “Quer que lhe faça festas”.

O nome do senhor António anda sempre nas bocas de quem corre a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, entre voluntários e funcionários, sempre ocupados a carregar e descarregar carrinhas de bebidas, feno, ração para animais. Minutos antes, alguém pedia: “As velhotas estão todas à sua procura, querem ir embora, senhor António”. O senhor António pega na carrinha e lá ajuda as três idosas a subir. Frequentam ali o centro de dia, mas querem mesmo é voltar às suas casas, já de tarde.

PAULO NOVAIS / Lusa

À boleia, questionamos se é seguro devolver estas senhoras a casa, aquelas casas de pedra que se erguem sozinhas mesmo quando o que as rodeia é silêncio preto. “A Cruz Vermelha disse para não as levarmos. Mas está tudo em segurança, porque é que não podem ir para casa? Elas não conhecem o terreno…”. O condutor não tem dúvidas: “Nós é que sabemos! Eu já vim cá ver há bocado, não estava nada a arder. O que é que há para arder?”.

Não há muito, sobretudo naquelas aldeias que rodeiam as áreas de Pedrógão Grande e Góis, esta terça-feira ameaçadas pelas chamas, as novas e as que se pensavam extintas, as que enviam cinzas do céu e as que escurecem as tabuletas que chamuscaram pelo caminho. Mas ainda restam pontos de verde, que cedo se transformarão em pontos de silêncio preto.

“Se eu não estivesse cá como é que a menina abastecia e saía daqui?”

Escassas horas antes, o cenário é uma bomba de gasolina já perto de Góis, cenário principal do terror de terça-feira, cenário que cercou membros do Governo e fez evacuar mais de 20 aldeias. A coluna de fumo não engana, ergue-se preta também, cada vez mais próxima, o som dos helicópteros a passar sufoca a conversa e o raciocínio.

Passam três dias desde que as notícias das chamas laranja em Pedrógão horrorizaram o país. O funcionário aproxima-se para abastecer o carro, que vai pesado e lento. “Já ardeu tudo lá em Góis e agora vai arder tudo aqui”, profetiza. Questionado sobre se quer boleia, se não é arriscado ficar quando a GNR começa a aparecer e a avisar que “o fogo está à porta”, responde simplesmente: “Então, se eu não estivesse cá como é que a menina abastecia e saía daqui?”.

Dali faz-se inversão de marcha e segue-se para Pedrógão Grande, que por aquela hora de almoço ainda não sente a ameaça do fogo que voltará horas depois. Àquela hora, parece um refúgio tranquilo. Num dos largos centrais situa-se a Santa Casa da Misericórdia, um frenesim de carrinhas, táxis e ambulâncias a entrar e a sair, voluntários apressados para quem o calor é o inimigo – da eficácia, do trabalho, da extinção do fogo.

Entre as pessoas que são empurradas da entrada para dar espaço aos dois autocarros que vêm das aldeias evacuadas, a quatro quilómetros, está uma senhora com uma expressão estranhamente serena, que explica que os autocarros vêm de Toujeira. “A seguir vai a aldeia dos meus pais. Estive toda a manhã lá, à espera de que o fogo viesse. Foi o que os bombeiros me disseram: agora está a subir, depois volta a descer”.

As notícias chegam de todo o lado e dizem tudo e o seu contrário: que o fogo sobe e depois desce, que Pedrógão é intocável ou que está na mira do fogo que não perdoa, que não há nada para arder e depois há tudo o que toca de Figueiró dos Vinhos a Góis. Os voluntários que ali recebem idosos em choque, saindo dos autocarros pé ante pé – uma senhora segura o cão que salvou por uma trela – também estão confusos. Há sempre mais para fazer e eles sabem descarregar carrinhas, queixar-se do calor, comentar com jovialidade por entre a desgraça: “Epá, ainda bem que não pago ginásio”.

MIGUEL VIDAL / Lusa

“Sabia que os portugueses eram boas pessoas”

As doses solidárias chegam de todo o lado, explica o provedor João Marques, por entre chamadas de quem lhe pergunta o que é preciso mandar para ali. Empresas, carros particulares, a ordem dos médicos veterinários, todos enviaram coisas e todas serão necessárias, porque “isto não vai acabar hoje nem quando acabar o fogo”.

João Marques “sabia que os portugueses eram boas pessoas”, mas diz ter confirmado essa impressão agora que um Peugeot antigo estaciona e de lá saem dois idosos, com uma mala de roupa para doar. Ali chegam pessoas desalojadas, crianças que são enviadas para o centro escolar, pessoas em estado grave que vão para os cuidados continuados, e os “mais autónomos” no próprio lar, “em situações não muito cómodas, com colchões em salas, em gabinetes”.

Quando João Marques nos fala já não é certo que Pedrógão esteja a salvo – as cinzas caem, a coluna de fumo de Góis parece próxima, já ninguém sabe se é impressão ou se se confirma, como ninguém sabe dizer se caiu mesmo um avião “a quatro quilómetros” dali. Mesmo nas zonas em que as chamas são de um laranja palpável, nem toda a gente quer fugir ou ficar longe. “Toda a gente quer voltar a casa. Só de pensarem que os únicos bens que têm, o suor de uma vida, podem desaparecer… Só que as autoridades, com tantos mortos que infelizmente já tivemos, querem evacuar tudo sem contemplações”.

A aldeia fantasma

As senhoras que sobem à carrinha do senhor António fazem parte desse grupo – querem ir para casa, mesmo quando moram em aldeias fantasma como Treviscais, em que não se avista vivalma e as paredes são comidas pela ausência de cor. “Esta senhora, no dia em que andou aqui o fogo não a levaram, com uma casa aqui a arder. Esta casa aqui ao lado, que ardeu toda”, aponta o condutor. “Ficou lá dentro de casa”. “Eu via aquilo a arder”, confirma a dona Assunção. É a sua paragem. “Vá, dona Assunção, até amanhã”. “Se Deus quiser”.

“Eu sou da Castanheira e lá não restou nada”, explica António. “O bombeiro que faleceu ontem [segunda-feira], um moço com 40 anos, era meu vizinho, tinha lá o restaurante. E teve um fim triste. Mas tinha um coração muito bom, ele ajudava nem que fosse o maior inimigo dele. E assim foi. Foi a ajudar a tirar os feridos que estavam a ser queimados dentro do carro que ele ficou. E tenho impressão de que o carro dos bombeiros parou porque ele disse para parar para irem acudir”.

ANTONIO COTRIM / Lusa

Morando na Castanheira, de onde saiu sábado de manhã e só pôde voltar às cinco da madrugada desta terça-feira, a memória de António é um catálogo de histórias tristes. Ele esteve separado da família, “não sabia da minha mulher e das minhas filhas, elas não sabiam de mim”. Teve de ir buscar os sogros para os salvar quando o fogo começou: “Foram três quilómetros a pé, feitos debaixo de lume”. Viu “sete ou oito corpos” deitados no chão, três carros carbonizados com mortos lá dentro. Um dos filhos trabalha “nas eólicas”: “Morreu um colega dele, a mulher e um irmão. A fugir do fogo morreram. Dois filhos que ficaram em casa sobreviveram”.

António empenha-se em mostrar o tanto que é preto, desafia os limites impostos pela GNR porque desconfia que quem lá está conheça como ele o terreno, ele que foi bombeiro em Castanheira de Pera durante 16 anos. Mas mesmo ele duvida quando um transeunte lhe grita: “Vai para a Santa Casa? Cuidado, que Vila da Gaita já está a arder!”. Um pouco mais adiante, decide-se: faz a inversão de marcha abrupta, explicando que é ali que começa Vila da Gaita, o novo foco das chamas.

António precisa de descansar: “Ontem [segunda-feira] deitei-me em cima da cama, com o meu filho e a minha mulher, com a ventoinha ligada, e dissemos: vamos descansar um bocadinho até à hora do jantar. Eram sete da tarde e acordámos às seis da manhã. Poupámos uma refeição”, graceja. Não é provável que consiga por o sono em ordem esta terça-feira: à medida que a tarde avança, as chamas emprestam o tom laranja ao céu e os alarmes sucedem-se. Ouve-se que Pedrógão está cercado, que o vento da noite não vai perdoar, que ninguém pense que não pode vir pior noite que a de sábado.

Ao fim da tarde, a EN2, sentido norte, está cortada, e quem vem de Góis para Pedrógão, dois dos cenários laranjas e depois pretos deste dia, fica parado na estrada, um cenário que faz o pânico alastrar. Por entre as más notícias chega o ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, para cumprimentar quem ali colabora. A desorientação é geral: o provedor não sabia que vinha, os funcionários preparam o jantar dos acolhidos e só sabem agradecer. Não sabem o que os esperará esta noite, mas as anteriores prepararam-nos para arregaçarem as mangas e, quando é preciso, se refrescarem na zona refrigerada onde se preparam refeições.

“Agora veio ali uma colega minha do lar para ir buscar a filha, que está na Picha. Ela quer ir buscá-la mas a sogra não quer sair. Disse-lhe para ligar à GNR, para ir lá com ela buscar a filha. Se a sogra não quer ir, o problema é dela”, explica o condutor quase a chegar ao destino final, a Santa Casa. Passam uns minutos e António olha para a berma da estrada. “Olhe, está aqui. Afinal não a deixaram passar… Só se foi a GNR lá acima. Estes já não passaram”.

Acredita que faltam corpos pretos por aparecer: “Com o fogo e a água não se pode brincar. O morto número 63, o Vítor, era do centro de dia daqui do lar, de Vila Facaia. Esteve dois dias a arder dentro de casa. Estava dentro de casa porque era de madeira. Deram com ele ontem [segunda-feira]”. Como ele faltarão, prevê, dezenas de corpos por descobrir nas aldeias que esta terça-feira arderam como se o fogo viesse troçar do seu alívio, como a anunciar que o pior pode não ter passado.