NASA descobre 10 planetas parecidos com a Terra

Telescópio espacial Kepler identificou 219 novos planetas extrassolares

Uma equipa de astrónomos que investigam dados recolhidos pelo telescópio espacial Kepler da NASA identificaram 219 novos planetas extrassolares, 10 dos quais são rochosos e localizados na zona habitável, perto de estrelas parecidas com o Sol. Ou seja, são planetas semelhantes à Terra.

Ser parecido com a Terra significa ter uma composição química semelhante à do nosso planeta e orbitar em volta de uma estrela relativamente jovem, a uma distância em que a temperatura e a atmosfera permitem a existência de água no estado líquido à superfície, condição necessária para a emergências de vida.

Até agora os dados recolhidos pelo telescópio espacial Kepler já permitiram identificar 4034 candidatos a planetas extrassolares e 50 parecidos com a Terra, confirmando a existência efetiva de 2335 planetas extrassolares e de 30 da dimensão da Terra e localizados nas zonas habitáveis das respetivas estrelas.