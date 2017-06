Góis. Incêndio mantém duas frentes ativas

O incêndio em Góis mantém duas frentes ativas, uma mais próximo do posto do comando, virada para Pampilhosa da Serra e outra mais a sul, na zona de Amoreira, afirmou o comandante das operações de socorro.

De acordo com Carlos Tavares, uma das frentes está a ceder menos aos meios devido às condições climatéricas, mas há razões para acreditar que o incêndio será controlado até ao final do dia. “Todas as reativações são fortes, porque há algum calor e vento que não estão a ajudar. Mas felizmente estamos a conseguir controlar”, disse o comandante das operações de socorro num briefing feito esta tarde ao jornalistas.

No local encontram-se 1110 operacionais, apoiados 350 viaturas, 19 máquinas de rasto e seis meios aéreos.

“O nosso objetivo é dominar o incêndio o mais rápido possível. Esperemos que a humidade e o calor diminuam ao final do dia”, insistiu.

O comandante das operações de socorro referiu ainda que 18 pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio em Góis, 16 por inalação de fumo e que foram tratadas no posto de comando e outras duas que tiveram que ser transportadas para o hospital (um civil e um bombeiro).

Garantindo que não existem aldeias locais em risco, Carlos Tavares sublinhou que 150 pessoas foram retiradas nos últimos dias das suas casas por precaução, mas que os habitantes de Sobral Bendito, Cabreira e Cadafaz já estão a voltar a casa. “Há pessoas que já regressaram de forma tranquila, de forma segura. Já estão nas suas casas com o apoio do gabinete social da Câmara Municipal de Góis. (...) Não há aldeias em perigo, as que possam estar já foram evacuadas. Foi tudo acautelado”, concluiu.