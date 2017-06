Ficar ou fugir? Um guia para saber o que fazer num incêndio

Se estiver em casa

O fogo é sempre motivo de susto ou medo. Manter a calma quando se veem chamas a aproximar-se de casas pode ser difícil mas é essencial para garantir a segurança. A calma é sempre a primeira regra. Logo de seguida, é necessário avisar os bombeiros e seguir todas as instruções.

Em casa, fecham-se as portas e janelas (os portões da rua não devem estar trancados e as luzes do exterior devem ficar acesas). Qualquer entrada tem de ser vedada para impedir que entrem faíscas e fumo. “Não se deve molhar a roupa. A água é muito condutora e aquece rapidamente, podendo provocar queimaduras graves. É preferível que a roupa esteja seca”, diz Domingos Xavier Viegas, professor da Universidade de Coimbra e especialista no combate a incêndios. O vestuário mais adequado são calças, camisola de manga comprida, luvas e um lenço para proteger a cara.

O telemóvel só deve ser usado em situações imprescindíveis (até porque não sabe quanto tempo durará a bateria, nem quando poderá carregá-la outra vez). O abastecimento de combustível à casa tem de ser desligado. No caso das botijas de gás, o melhor é tirá-las de casa e colocá-las “num local seguro longe do incêndio”. Outro conselho é ter disponíveis algumas ferramentas (incluindo pás e mangueiras) e recipientes grandes cheios de água.

Caso as autoridades decidam que é imprescindível evacuar a zona, não deve oferecer-se resistência. Todas as instruções dadas pelos bombeiros são para serem seguidas.

Se estiver no carro

Não há certezas absolutas do mais certo a fazer. “É preciso estudar mais”, alerta desde logo Xavier Viegas. No incêndio de Pedrógão, 47 pessoas morreram na Estrada Nacional 236 (30 estavam dentro das suas viaturas e 17 fora delas ou à beira da estrada), que faz a ligação com o IC8 e que não estava cortada.

Nestas circunstâncias, o primeiro passo é olhar em redor e tentar perceber se existe algum abrigo seguro por perto, onde seja possível chegar rapidamente. Se sim, então deve sair-se do carro e correr para esse ponto.

Caso não exista nenhum local, então o conselho pode ser diferente. “É tema muito sensível para o qual não há certezas. No entanto, diria que o melhor seja aguentar no carro o máximo tempo possível. Ficar até o fogo passar. Porque sair do carro e correr sem destino não é a solução. Se ficar no carro há maior probabilidade de salvamento”, explica o e especialista no combate a incêndios.

À semelhança do que acontece em casa, todas as janelas e portas do carro devem estar fechadas.

Se estiver na praia

No final da tarde do passado sábado, muitas pessoas que atravessaram a “estrada da morte” vinham da praia das Rocas. Quando viram as chamas, meteram-se no carro para fugir. Mas em vez de se porem à estrada, não seria mais seguro ficarem dentro de água? Uma vez mais, diz Xavier Viegas, não há uma reposta certa.

“Ir para dentro de água não é uma garantia de salvamento”, diz. “Até porque em muitas praias fluviais há muita vegetação à volta que pode pegar fogo. No máximo, pode ser o local em que a probabilidade de se ficar seguro é maior”, acrescenta.

No entanto, uma coisa é certa: fugir de carro sem destino não é, seguramente, a melhor opção. “É preciso estudar muito mais estes casos para podermos aconselhar em condições as pessoas”, insiste o professor.

Ajudar os feridos: vigiar, hidratar e afastar

O mais importante é tomar atenção a quem está em redor. Num cenário de incêndio, a pessoa está exposta a temperaturas muito altas (além do calor atmosférico, há também calor gerado pelo fogo), que pode provocar queimaduras corporais e também nas mucosas respiratórias. Depois, o ar está cheio de partículas de fumo e substâncias químicas que são irritantes e inflamatórias.

“Todas as pessoas que conseguirem não permanecer neste perímetro de incêndios, devem afastar-se. Estejam em casa ou longe destes locais. As que têm de permanecer por alguma razão, devem estar muito atentas umas às outras para ver sinais de agressão: queimaduras faciais (não é preciso ser grande, basta que seja do tipo queimadura solar), dificuldades respiratórias e alteração do estado de consciência”, explica Graça Freitas, subdiretora-geral da Saúde.

É essencial que as pessoas se afastem da zona de incêndio para não continuarem expostas à agressão. Devem ser hidratadas e se se aprestarem os sintomas devem pedir ajuda médica. “A estes sintomas, as pessoas devem estar muito atentas”, insiste. Quem está no combate aos incêndios tem de fazer pausas, beber muitos líquidos e fazer refeições pequenas e ligeiras. O exercício físico violento agrava a desidratação e a dificuldade reparatória.

Em caso de queimaduras na pele, colocar uma tolha molhada nem sempre é a solução, alerta a Direção-Geral da Saúde. “Se houver uma lesão na pele é melhor não o fazer, pois ao colocar-se a toalha por cima, quando for preciso tirá-la o caso pode piorar. Portanto, pode ser contraproducente”, avisa Graça Freitas.