Comandos: mais de 489 crimes em 16 horas, 19 militares acusados

Ao longo de 16 horas, durante o 127º curso de Comandos terão sido cometidos 489 crimes de abuso de autoridade por ofensa a integridade física e que resultaram na morte de dois recrutas, Hugo Abreu e Dylan da Silva. No despacho de acusação, com data desta terça-feira, a procuradora Cândida Vilar acusa 19 militares: oito oficiais, oito sargentos e três praças. Já o coronel Dores Moreira, Comandante do Regimento de Comandos, não foi acusado de abuso de autoridade - isto apesar de a Polícia Judiciária Militar ter sugerido no relatório que entregou à procuradora que o oficial fosse também acusado deste crime por considerar que foram falhas suas no planeamento dos cursos que também contribuíram para esta situação.

Devido ao facto de o Coronel não ter estado presente durante a instrução e só ter aparecido depois das mortes dos recrutas levaram a procuradora da 10º secção do DIAP, apurou o Expresso, a optar por não o acusar de abuso de autoridade por ofensa à integridade física previsto no 93º artigo do Código de Justiça Miliar. No entanto, ordenou que fosse extraída certidão por falsificação de documentos , insubordinação por desobediência e abuso de autoridade por prisão ilegal. Isto por ter entregue à Polícia Judiciária Militar um guião do curso diferente daquele que foi dado aos formadores, de ter retido indevidamente um dos recrutas que queria desistir e ainda por não ter obedecido às ordens superiores que mandaram suspender a instrução após a morte de Hugo Abreu e Dylan Silva.

Segundo a acusação, nos últimos anos têm-se vivido várias situações de abuso de autoridade nos Comandos que têm sido silenciadas. Além disso, há consumo de água racionada, agressões e castigos proibidos no Exército .

O diretor da Prova Zero, a instrução que é feita nos Comandos, o tenente-coronel Mário Maia encontra-se agora acusado de 26 crimes, dos quais 23 por ofensas simples e dois por ofensas graves. Mas os militares com maior número de acusações são o 1º sargento Gonçalo Fulgêncio, encarregado de instrução de Tiro de Combate, e os cabos Fábio António e José Pires, cada um deles é acusado de 59 crimes. Já o comandante da companhia de formação, o capitão Rui Monteiro, está acusado de 30 crimes e o médico Miguel Domingues de 29 crimes.