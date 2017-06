As imagens de um minuto de silêncio: Portugal prestou homenagem às vítimas da tragédia

O primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, deputados e funcionários do Parlamento concentraram-se esta quarta-feira, pelas 13h, nas escadarias de São Bento, em Lisboa, para respeitar um minuto de silêncio em memória das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. Foi nessa localidade que o Presidente da República prestou também a sua homenagem, cumprindo o minuto de silêncio, junto dos familiares das vítimas. Noutros pontos do país mais pessoas se associaram.

Na primeira linha da escadaria da Assembleia encontravam-se o presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, a secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Siva, e os vice-presidentes da Assembleia da República Jorge Lacão (PS), Matos Correia (PSD) e José Manuel Pureza (BE).

Igualmente na primeira fila, estiveram os líderes parlamentares do PSD, Luís Montenegro, do BE, Pedro Filipe Soares, do CDS-PP, Nuno Magalhães, e do PCP, João Oliveira, pelo PEV, Heloísa Apolónia, e em representação da liderança da bancada do PS, o vice-presidente Filipe Neto Brandão.

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, ficou numa das filas superiores, junto às dirigentes sociais-democratas Teresa Leal Coelho e Teresa Morais. A coordenadora do BE, Catarina Martins, e a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, estiveram também presentes na cerimónia.

Nas imediações do parlamento, também em memória das vítimas do incêndio, algumas pessoas concentraram-se à porta da Fundação Mário Soares, bem como alguns cidadãos que se encontravam em visita ao Palácio de São Bento.

A consagração de um minuto de silêncio em memória das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande foi uma das decisões tomadas na conferência de líderes parlamentares de terça-feira, em forma de apelo para que tal homenagem se realizasse "à escala nacional", de acordo com Eduardo Ferro Rodrigues.

A conferência de líderes decidiu igualmente pela realização de uma sessão plenária solene hoje às 15h00, para "prestar solidariedade às famílias das vítimas", manifestar "pesar pelos que faleceram" e "apoio àqueles que estiveram e que estão ainda no terreno em combate", comunicou o presidente do parlamento na terça-feira.

Autarcas dos concelhos afetados pelos incêndios foram convidados para esta sessão solene, assim como o Governo, que será representado pelo primeiro-ministro, António Costa, e outros membros do executivo.