Trinta casas destruídas em Castanheira de Pera

“É muito para um concelho desta dimensão”, frisou o presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Fernando Lopes

Pelo menos 30 casas em Castanheira de Pera foram destruídas pelas chamas, informou esta terça-feira o presidente da câmara, referindo que a maioria da rede de água está reposta e a reposição da luz deverá estar garantida até sexta-feira.

“Não temos menos de 30 casas destruídas, o que é muito para um concelho desta dimensão”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, referindo que os levantamentos das casas destruídas e de pessoas desalojadas tem estado a decorrer.

O fundamental, sublinhou, é garantir “apoio às famílias e procurar encontrar algumas soluções imediatas”, daí estarem equipas no terreno para averiguarem todas as necessidades da população do pequeno município do norte do distrito de Leiria fustigado pelas chamas que começaram no sábado no concelho vizinho de Pedrógão Grande, num fogo que já provocou 64 mortos e mais de 150 feridos.

Segundo o autarca, a maioria da rede de abastecimento de água já está reposta.

Já a reposição total da luz deverá demorar algum tempo, explicou, afirmando que a EDP garantiu ao município que a situação deveria ficar resolvida na sua totalidade “até sexta-feira”.

O concelho continua “sem internet”, mas já tem comunicações móveis, “ainda que com algumas falhas, de vez em quando”, disse.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo um balanço divulgado esta terça-feira.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.