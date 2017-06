Proteção Civil diz que situação em Góis “é preocupante”

A Proteção Civil diz que o incêndio de Góis "é preocupante", uma vez que está a lavrar com grande intensidade, informação corroborada pela ministra da Administração Interna.

"Góis uma situação preocupante, o incêndio está a lavrar com grande intensidade e a ser objeto de análise muito particular", afirmou esta tarde Vitor Vaz Pinto, no segundo balanço do dia feito no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, em Leiria.

Já em relação ao incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no sábado, o mesmo responsável adiantou que neste momento, "85% ou mais do perímetro está em rescaldo e consolidação". Contrariamente à comunicação feita esta manhã, diversas reativações provocadas pelas condições meteorológicas sentidas na zona impediram que os operacionais pudessem dar o incidente como finalmente dominado no "ponto quente" que ali resiste.

Segundo Vítor Vaz Pinto, no local estão 1202 operacionais, 404 veículos, 17 aviões e quatro helicópteros.

O número de pessoas feridas foi também atualizado e é, agora, de 160, sete das quais em estado grave. Outras 409 pessoas já foram atendidas em ações de apoio psicológico.