Príncipe Aga Khan doa meio milhão de euros para vítimas dos incêndios

O príncipe Aga Khan comprometeu-se esta terça-feira a efetuar um donativo de 500 mil euros para auxílio às vítimas dos incêndios que desde sábado estão a fustigar a zona centro de Portugal e que provocaram 64 mortos.

O representante diplomático do Imamat Ismaili em Portugal, Nazim Ahmad, assinou durante a tarde de terça-feira, na Câmara de Pedrogão Grande, um documento em que se comprometeu com o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, a efetuar o donativo.

“A contribuição de meio milhão de euros do Imamat Ismaili – a Instituição de Sua Alteza o Aga Khan – será agora disponibilizada através do Ministério da Segurança Social, segundo o memorando de entendimento assinado esta tarde em Pedrogão Grande”, refere a instituição em comunicado.

A comunidade ismaelita está presente em 25 países e tem a sua sede em Lisboa desde 2015.