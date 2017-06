Já ardeu o equivalente a três vezes a área de Lisboa e Porto no grande incêndio

O incêndio que teve origem no sábado em Pedrógão Grande — e alastrou para os concelhos de Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere, Penela e Góis — já consumiu mais de 50 mil hectares, segundo dados do European Forest Fire Information System (EFFIS). Estes dados provisórios indicam que já ardeu uma área equivalente a mais de três vezes o tamanho dos concelhos de Lisboa e Porto juntos. Este é o maior incêndio contínuo registado até agora em Portugal.

A área de matos e floresta devastados pelas chamas nestes cinco concelhos em apenas quatro dias corresponde a quase metade da área que em média arde por ano em Portugal. De acordo com os dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, entre 1980 e 2015 os incêndios devastaram anualmente uma média de 107 mil hectares (ha).

Os piores anos de que há memória em termos de incêndios foram 2003 e 2005, respetivamente com 425 mil hectares e 339 mil hectares ardidos em cada ano. E os maiores incêndios por concelho tinham sido registados em 2003 em Nisa (41 mil ha) e Proença (36 mil ha).

Ao final da tarde desta terça feira estavam ativos no país 175 incêndios segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que envolvem 3368 operacionais no terreno, 1151 meios terrestres e 29 meios aéreos. Só na frente do incêndio que ainda lavra em Góis e obrigou à evacuação de 27 aldeias, há cinco meios aéreos e 743 operacionais no terreno que serão entretanto reforçados.