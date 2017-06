Desapareceu um avião que combatia incêndio em Pedrógão Grande

Populares indicaram ao Expresso que a aeronave terá caído na zona de Ouzenda. Proteção Civil diz que o aparelho não é português

Um avião que fazia o combate ao incêndios na região de Pedrógão Grande está desaparecido. As primeiras informações indicavam que teria sido um Canadair que caiu no lugar de Ouzenda. Segundo avançou ao Expresso a Proteção Civil, o avião “não faz parte do contrato português” e ainda está por apurar a sua nacionalidade.

“Com contrato português há dois Canadair. Um, já foi contactado e está tudo bem. O outro está imóvel. Não é português. Ainda estamos a apurar mais informações”, disse fonte da Proteção Civil. “Não confirmamos a queda do avião. Estamos à procura”.

O porta-voz da Força Aérea confirma que às 17h55 ativaram na base aérea do Montijo um helicóptero EH111, destinado a missões de busca e salvamento. Ainda não chegou ao local.

O secretário de Estado da Administração Interna não confirma, para já, a queda da aeronave. “Eu não confirmo. Isso são notícias vossas”, afirmou em Góis.

Neste momento, referiu a Proteção Civil, está a seguir para o local um helicóptero do INEM ( Instituto Nacional de Emergência Médica) para recolher mais informação e, se necessário, prestar auxílio.

Uma equipa de reportagem do Expresso, que se encontrava em Louriceira, a pouco mais de 200 metros do local onde os bombeiros combatiam os incêndios, ouviu uma forte explosão.

Este era um dos cinco Canadair que se encontrava no território nacional a combater os incêndios na zona centro do país.

O Canadair é a adaptação de um hidrovião dos anos 60 a avião bombeiro. É fabricado no Canadá e vendido com grande sucesso para serviços de resgate e combate aos fogos em todo o mundo. Pode reabastecer em rios, lagos e albufeiras bastando-lhe aterrar nestas e continuar a deslocar-se à superfície para encher os depósitos, voltando a levantar no espaço de poucos minutos. Transporta 17 mil litros de água e uma das suas mais-valias é a baixa velocidade a que consegue voar sem entrar em perda (da ordem dos 120 km/h), o que lhe dá uma enorme precisão nos lançamentos de água. É movido por dois motores a hélice de 2100 cavalos cada um. É um avião considerado muito difícil de pilotar mas extremamente robusto. As missões de risco que desempenha fazem com que haja 30 acidentes conhecidos até ao hoje em todo o mundo, 19 dos quais fatais.

