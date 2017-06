Aumenta para 27 o número de aldeias evacuadas em Góis

Aumentou para 27 o número de aldeias evacuadas no concelho de Góis, no distrito de Coimbra, devido ao incêndio que lavra desde sábado em Pedrógão Grande, que entretanto invadiu concelhos vizinhos, e que aumento de área nas últimas horas, segundo indicou o secretário de Estado da Administração, Jorge Gomes. Em Pedrogão Grande, foram já evacuadas 13 aldeias na zona Este do incêndio.

As evacuações de aldeias e povoados estão a ocorrer a título preventivo e está a ser solicitado às populações para que aceitem as indicações das autoridades e não insistam em permanecer nas suas casas.

Cinco meios aéreos estão envolvidos no combate aos fogos em Góis. Marrocos disponibilzou um meio aéreo, um Canadair, que deve estar a chegar a qualquer momento. Os meios terrestres [743 operacionais] que estão no terreno vão ser reforçados com mais 256 elementos, 40 dos quais espanhóis, que se vão juntar a outros 34 operacionais do país vizinho que já estão a combater as chamas, disse Jorge Gomes.

Entretanto, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, anunciou poucio depois que são 80 o número de bombeiros vindos de Espanha.

"Temos as pessoas [100] concentradas numa igreja, onde estão a ser apoiadas pela Segurança Social e com uma segurança montada para que não haja qualquer tipo de problema", disse Jorge Gomes.

As localidades de pequena dimensão evacuadas “foram-no por precaução, mas o incêndio não chegou lá”, acrescentou o governante, que falava aos jornalistas.

“Neste momento o que importa é a proteção das pessoas e é nisso que estamos a trabalhar. Pedimos às pessoas que não saiam das suas residências, pois a GNR está a efetuar um trabalho de muita proximidade com a população”, acrescentou.

O incêndio que lavra desde sábado em Pedrógão Grande foi galgando terreno e aumentou de extensão nas últimas horas, devido às constantes mudanças de vento.

O secretário de Estado da Administração Interna adiantou que já estão a ser tomadas medidas para que uma ponta de fogo não entre no município da Lousã, que "costuma ser muito crítico".

Relativamente a Pedrógão, a ministra da Administração Interna indicou que o “ponto quente” deste incêndio continua a não estar dominado.

Há 12 pelotões do exército também destacados para os combates aos fogos: quatro em Vila Real, quatro em Pedrógão e quatro em Góis, informação prestada pelo ministro da Defesa.