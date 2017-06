Aumenta para 11 número de aldeias evacuadas em Góis

Onze aldeias de Góis foram esta terça-feira evacuadas devido ao alastrar do incêndio que lavra desde sábado no concelho e, "para já, não há necessidade" de abranger outras localidades, informou a Câmara Municipal, estimando melhorias na situação.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira, precisou que as aldeias já evacuadas são as de Cadafaz, Sandinha, Candosa, Capelo, Corterredor, Cabreira, Aldeia Velha, Candosa, Carvalhal do Sapo, Tarrastal e de Folgosa.

"Para já, não há outras, não há necessidade [de evacuar mais aldeias]", acrescentou.

A responsável adiantou que o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, está no local a acompanhar a situação.

Lurdes Castanheira referiu que o governante esteve, juntamente com as autoridades, a "sobrevoar toda a zona que está a arder, e pareceu-lhe que a situação tendencialmente parece estar um pouco melhor". Ainda assim, disse não ter mais informações.

O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.

Esta manhã, pelas 8h30, a presidente da Câmara de Góis afirmou à Lusa que o incêndio no concelho de Góis chegou à União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, depois de estar praticamente dominado na freguesia de Alvares.

Lurdes Castanheira falou numa "situação grave" que "pode passar a ser gravíssima", dadas as dificuldades no combate às chamas.

Pela hora de almoço, a autarca indicou que as elevadas temperaturas e vento forte estão a provocar o alastramento do incêndio que lavra no concelho.

A responsável disse ainda que 56 idosos tiveram de ser retirados do lar que frequentam em Cabreira.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil pelas 15h, o incêndio em Góis mobilizava 829 operacionais, auxiliados por 283 viaturas e sete meios aéreos.