Assembleia da República apela a minuto de silêncio amanhã

Parlamento cancela trabalhos previstos para quarta-feira e agenda sessão solene de pesar pelas vítimas dos fogos de Pedrógão Grande e de solidariedade pelas famílias e bombeiros. Presidente da Assembleia apela a minuto de silêncio em todo o país

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, apelou esta tarde a que os portugueses cumpram amanhã, às 13h00, "um minuto de silêncio à escala nacional" como forma de associação ao momento de "grande pesar" que o país está a viver, na sequência da morte de mais de 60 pessoas nos incêndios deste fim de semana em Pedrógão Grande.

O apelo foi feito no final de uma conferência extraordinária de líderes parlamentares, realizada esta terça-feira. Nesse encontro, ficou também decidida a realização, amanhã, no Parlamento, de uma sessão solene de pesar pelas vítimas dos incêndios no distrito de Leiria e de "solidariedade pelas famílias das vítimas" e de "apoio aos que combatem" os fogos que ainda lavram pelo país.

A sessão solene contará com intervenções do Presidente da Assembleia da República e de todas as bancadas parlamentares. Confirmada está, igualmente, a presença de autarcas dos municípios afetados pelos incêndios.

As interpelações do BE e do CDS ao Governo, que estavam agendadas para amanhã, ficaram assim adiadas e serão recalendarizadas para setembro.