Vítor é a 64º vítima do incêndio em Pedrógão Grande

Vitor, 56 anos, é 11º vítima de Pobrais. Morreu em casa na noite de sábado e foi encontrado por um voluntário de Leiria, que tirou três dias de folga para ajudar nas buscas

Há mais uma vítima das chamas. Vítor, 56 anos, foi encontrado em casa, em Pobrais. Morreu na noite de sábado. Assim, sobe para 64 o número de mortos no incêndio de Pedrógão Grande (11º naquela localidade). Apesar de ainda novo, tinha problemas de saúde e mobilidade e recebia apoio do lar de Vila Facaia, onde costumava passar o dia. Foram levá-lo a casa no sábado e desde então não era visto.

A casa de dois pisos esteve a arder até domingo à noite. Os bombeiros, alertados, explicaram que era impossível lá entrar. Esta segunda-feira, um voluntário de Leiria, que tirou três dias de folga para ajudar nas buscas, encontrou-o pouco depois das 14h. O telhado, as janelas e o interior da casa caíram por completo, mas ainda foi possível recuperar o corpo.

Durante a tarde desta segunda-feira, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, tinha confirmado que havia 63 mortos. Agora, o número voltou a aumentar e ainda é um balanço provisório.

O fogo começou no sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois para os concelhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. Entretanto, entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

O último balanço dá conta de 135 feridos, entre os quais 121 civis, 13 bombeiros e um militar da GNR. Dos 135 feridos, sete estão em estado grave: cinco bombeiros voluntários e dois civis. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

Além de Pedrógão Grande, existem quatro grandes fogos a lavrar nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, mobilizando um total de cerca de 2.150 operacionais, 654 veículos e 16 meios aéreos.

em desenvolvimento