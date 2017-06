Três estradas nacionais e duas autoestradas cortadas devido aos incêndios

Três estradas nacionais e duas autoestradas nos distritos de Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Viseu estavam, cerca das 10h, cortadas ao trânsito, devido aos incêndios, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a GNR, a A13 - Autoestrada do Pinhal Interior, no concelho de Penela, no distrito de Coimbra, está interdita ao trânsito, entre os quilómetros 183 e 172, referindo que a alternativa é sair no nó de Alvaiázere e voltar a entrar no nó de Penela.

Ainda na A13, o trânsito está cortado na freguesia de Avelar, no concelho de Ansião, no distrito de Leiria, entre os quilómetros 171 e 183, por causa da ocorrência de incêndios, disse fonte da GNR.

Outra das autoestradas condicionadas ao trânsito é a A25 - Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, na localidade de Chã de Tavares, no concelho de Mangualde, Viseu.

A circulação automóvel foi restabelecida na A25, no concelho de Mangualde, embora uma das vias ainda se encontre condicionada devido ao camião que ardeu hoje de manhã, divulgou fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu. De acordo com a fonte, a circulação foi restabelecida por volta das 10:30, mantendo-se ainda condicionada a via da direita da A25, no sentido Guarda - Viseu.

"Entre o quilómetro 114 e o quilómetro 114,4, numa extensão de 400 metros, a via da direita encontra-se interdita ao trânsito, que se faz apenas pela via da esquerda. Este condicionamento irá manter-se até à chegada do reboque e grua para retirar o pesado", descreveu.

No distrito de Castelo Branco, no concelho da Sertã, a Estrada Nacional 238 está cortada e a alternativa é a Estrada Nacional 348, referiu a GNR.

No concelho da Lousã, distrito de Leiria, está interdita a Estrada Nacional 236, via que está também cortada no concelho de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, pelo que a alternativa é o IC3 - Itinerário Complementar da Estremadura e Ribatejo.

No distrito de Leiria, no concelho de Figueiró dos Vinhos está também cortada a Estrada Nacional 347, revelou a GNR, referindo que "não há alternativa" a esta via.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), mais de 2.150 operacionais, auxiliados por 662 veículos e dez meios aéreos combatiam, às 8h30 desta segunda-feira, seis grandes incêndios nos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança.

(Atualizada às 11h48)