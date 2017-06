Pedrógão Grande: circulação reaberta em todas as estradas do distrito de Leiria

As estradas do distrito de Leiria que estavam encerradas devido aos incêndios foram reabertas, mas mantêm-se cortes de vias nos distritos de Coimbra e Castelo Branco, informou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em declarações à agência Lusa, pelas 04:20, fonte da GNR referiu que no distrito de Coimbra continuava cortada a circulação na A13 — Autoestrada do Pinhal Interior, entre o nó do Itinerário Complementar (IC) 8 e o nó de Penela (Coimbra) e na Estrada Nacional (EN)l236 na zona da Lousã.

A mesma fonte referiu que no distrito de Castelo Branco, permaneciam de madrugada os cortes na circulação no concelho da Sertã, nomeadamente na EN238 e na estrada municipal 237.