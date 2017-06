Ordem apela aos médicos que contactem autoridades no terreno

É um "momento de profunda dor e consternação" e a Ordem dos Médicos "apela a todos os colegas que contactem as autoridades que estão no terreno, a fim de se prestar apoio aos que enfrentam as terríveis consequências dos incêndios florestais que dizimam a região Centro". A mensagem consta de um comunicado enviado ao final da tarde deste domingo pelos responsáveis da secção do Centro.

Na missiva, o presidente da Ordem dos Médicos na região Centro, Carlos Cortes, afirma que “se há um momento de união, este é um deles". Por isso, acrescenta: "Deixo o apelo aos colegas para que contactem a Delegação Regional do Centro do Instituto Nacional de Emergência Médica no sentido de prestar ajuda e apoio nesta grave tragédia”.

O médico apresenta ainda "as mais sentidas condolências", sublinhando que "nestas circunstâncias profundamente difíceis, os dirigentes da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos solidarizam-se com as famílias e amigos das vítimas dos incêndios florestais". A missiva aos médicos termina com um apelo: “Solidariedade, união e voluntarismo em prol dos que sofrem. Este é o momento de ajudar!”

É ainda prestado um "louvor a todos os profissionais envolvidos e que enfrentam condições tão difíceis para debelar esta tragédia humana".