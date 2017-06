Itália envia dois aviões para ajudar a combater incêndios em Portugal

Itália enviou dois aviões de combate a incêndios para ajudar as autoridades portuguesas a combater o fogo que afeta o centro do país e que já provocou 62 mortos e 62 feridos, dois deles em estado grave.

Os dois aviões anfíbios Bombardier 415 enviados pela Itália descolaram durante a tarde de domingo do aeroporto de Ciampino, em Roma, anunciaram os bombeiros locais na rede social Twitter.

A participação da Itália no combate ao incêndio que atingiu três concelhos do distrito de Leiria realiza-se no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil europeu, através do qual a França também já ofereceu o apoio de três aviões.