Como ajudar quem perdeu tudo?

Contas solidárias

Bombeiros Voluntários de Pedrógão

IBAN: PT50 0045 3332 4009 5238 1473 5

“Unidos por Pedrógão”, da Caixa Geral de Depósitos

IBAN: PT50 0035 0001 00100000330 42

O banco já fez um donativo de 50 mil euros.

Millennium BCP

IBAN: PT50 0033 0000 45507587831 05

Montepio em parceria com a União das Misericórdias Portuguesas

IBAN: PT50 0036 0000 99105922157 78

A associação mutualista já fez um donativo de 250 mil euros.

Novo Banco

IBAN: PT50 0007 0000 0034 0461 9502 3

O banco já fez um donativo de 50 mil euros.

BCP - Banco Comercial Português

Santander Totta

IBAN: PT50001800034483236802039

Cáritas Portuguesa

IBAN: PT50 0035 0001 00200000 730 54

A instituição da Conferência Episcopal Portuguesa já disponibilizou 200 mil euros

UGT – União Geral de Trabalhadores

IBAN: PT50 0033 0000 45507607619 05

Cruz Vermelha Portuguesa

IBAN: PT50 001000003631911000174

Multibanco: na secção pagamentos e serviços, inserir entidade 20999, referência 999 999 999

Online: AQUI também pode doar dinheiro. É selecionar o montante, preencher alguns dados e já está.

Linhas solidárias

SIC Esperança – Um Abraço por Portugal

Linha solidária: 760 100 100. A chamada tem um custo de €0,60 + IVA. Ao ligar está a contribuir com €0,60 para apoiar as vítimas dos incêndios.

RTP

Linha solidária: 760 200 600. A chamada tem um custo de €0,60 + IVA. Ao ligar está a contribuir com €0,60 para apoiar as vítimas dos incêndios.

Concertos

David Fonseca e amigos | 24 junho, às 21h30

O músico sobe ao palco do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no próximo sábado à noite. Os bilhetes custam 15 euros. “Vários artistas de Leiria sensíveis e solidários com o flagelo provocado pelo incêndio de Pedrógão Grande, decidiram dar o seu contributo, através da seu talento e arte, num espetáculo de angariação de fundos para as vítimas do incêndio”, lê-se na descrição do evento.

Além de David Fonseca, que atua em conjunto com a Orquestra Jazz de Leiria, vão ainda estar presentes a Academia de Ballet e Dança – Annarella, Omnichord Records, Samp Pousos, Orfeão de Leiria Conservatório de Artes e Fade In – Associação de Ação Cultural.

Meo Arena | 27 junho

Ainda são poucos os detalhes conhecidos. Sabe-se que o concerto está marcado para próxima terça-feira no Meo Arena, em Lisboa. O anúncio foi feito por Vasco Sacramento, diretor da promotora Sons Em Trânsito, através das redes sociais. “Todas as receitas obtidas reverterão para o apoio às vítimas e à reconstrução das áreas afetadas”, garantiu.

Até agora, estão confirmados pelo menos 20 artistas nacionais, incluindo Salvador Sobral, Carminho, Ana Moura e Rui Veloso.