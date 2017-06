Casal de idosos morre em incêndio em Benfica

Segundo uma fonte do Regimento Sapadores Bombeiros, o alerta foi dado pelas 8h45 e o fogo deflagrou no quarto do casal, que ardeu na totalidade

Um casal de idosos morreu esta segunda-feira num incêndio na casa onde vivia, na Calçada do Tojal, em Benfica (Lisboa), disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros. Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 8h45 e o fogo deflagrou no quarto do casal, que ardeu na totalidade. No local estiveram 19 elementos dos sapadores, apoiados por seis viaturas, e uma viatura dos bombeiros voluntários, com cinco homens.