Atos de coragem, imagens que doem, histórias que desolam: dentro de Pedrógão

São horas consecutivas com o país a perguntar como é que isto aconteceu. São horas consecutivas em que nos confortamos com a coragem de quem sobreviveu. São horas consecutivas em que choramos mortes de uma violência chocante. São horas consecutivas em que nos perguntamos como podemos ajudar. São horas consecutivas com notícias, reportagens, conselhos, atualizações, dúvidas, incertezas, constatações. Reunimos tudo num artigo para contar as horas consecutivas de um país em luto