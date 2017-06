União Europeia anuncia reforço de meios aéreos internacionais de combate aos fogos

Num comunicado divulgado este domingo à tarde, o Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, anunciou o reforço dos meios aéreos internacionais de apoio ao combate ao fogo que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que fez pelo menos 61 mortos, de acordo com o mais recente balanço oficial do número de vítimas.

“Além do apoio imediato da UE [União Europeia] disponibilizado esta manhã, está a caminho mais ajuda”, lê-se na nota publicada no site da Comissão Europeia. Assim, além dos três aviões disponibilizados por França, Itália e Espanha disponibilizaram mais quatro aviões”, no contexto do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Na mesma nota, Christos Stylianides garante que Portugal “não está sozinho nestes tempos difíceis”, uma vez que a Europa “agiu rapidamente para enviar apoio concreto desde as primeiras horas”. Este apoio “vital”, lê-se no documento, “irá ajudar os bombeiros portugueses que estão a arriscar as suas vidas para conseguir controlar as chamas”.

O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, que permite o envio de meios aéreos de países da EU para ajudar no combate aos fogos que continuam a deflagrar no país, foi acionado a pedido das autoridades portuguesas. Na nota divulgada esta tarde, o Comissário Europeu encoraja os outros países “a enviar reforços para Portugal”, nomeadamente bombeiros.