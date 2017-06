Reações, explicações, dúvidas, vídeos, imagens, reportagem : “a maior tragédia dos últimos tempos”

Incêndio em Pedrógão Grande matou pelo menos 57 pessoas (o balanço anterior, feito ao início da manhã, apontava para 43), muitos morreram dentro ou a fugir dos seus carros, há vários feridos e ainda desaparecidos, foi reportada falta de bombeiros, há aldeias evacuadas, Espanha vai ter de ajudar – o relato é mesmo assim, devastador. António Costa chamou-lhe “a maior tragédia de vidas humanas que temos visto em Portugal nos últimos tempos”, Marcelo comoveu-se com um abraço ao secretário de Estado que anunciou as mortes, o Governo diz que chegará o tempo de entender o que correu mal. Este é o artigo que lhe relata o que se sabe, porque as notícias más podem ficar piores.