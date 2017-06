Problema técnico na Petrogal de Matosinhos originou nuvem de fumo

Uma falha técnica no sistema da refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira, provocou uma nuvem de fumo, alarmando a população local. Fotografias partilhadas na rede social Twitter mostram uma nuvem de fumo negro por cima da refinaria de Matosinhos.

Aos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça chegaram “várias versões” do incidente, contadas pela população local. Contactados pelo Expresso, os Bombeiros garantiram que não receberam “nenhum alerta”.

O incidente resultou “de um problema mecânico” na refinaria de Matosinhos e não constitui motivo para alarme, explicou ao Expresso fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS Porto). “Não foi nada de grave. Foi apenas um problema técnico, que já está resolvido”. O Jornal de Notícias está a avançar que o incidente ocorreu na sequência de um raio que atingiu a refinaria, mas no CDOS dizem não terem conhecimento desse fator.

O Expresso tentou contactar a Petrogal, sem sucesso.