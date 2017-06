Morreu Carlos Macedo, fundador do PSD

O ex-ministro dos Assuntos Sociais morreu hoje aos 80 anos. O PSD recordou a sua “militância ativa e influente desde a primeira hora”



O PSD expressou o seu pesar pelo falecimento, que ocorreu este domingo, do fundador, dirigente e ex-ministro dos Assuntos Sociais, Carlos Macedo. De acordo com essa nota do PSD, Carlos Matos Chaves Macedo foi eleito vogal da Comissão Política Nacional do PSD, no I Congresso Nacional, em novembro de 1974. Fez parte do grupo que saiu do partido no Congresso de Aveiro, tendo regressado ao PSD no Congresso de julho de 1978, quando Sá Carneiro retomou a liderança do partido.

No VII Congresso Nacional, em junho de 1979, voltou a ser escolhido para a Comissão Política Nacional. Foi depois ministro dos Assuntos Sociais, durante o VII Governo Constitucional, entre 9 de janeiro e 3 de agosto de 1981 e, em fevereiro desse mesmo ano, Carlos Macedo é eleito vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, no VIII Congresso Nacional, após a morte do então líder e primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro.

"O PSD recorda a participação ativa e de grande relevo do dr. Carlos Macedo durante um momento fundamental da vida interna do Partido. A família social-democrata presta homenagem ao homem, político e médico", refere o comunicado dos sociais-democratas, que enviam ainda