MNE abre linha de comunicação entre a Proteção Civil e as Embaixadas

É um número de telefone que centraliza a comunicação com as representações diplomáticas. Cidadãos estrangeiros devem ligar diretamente para as embaixadas para obter informações

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (NME) disponibilizou um número de telefone para as Embaixadas e Consulados acreditados em Portugal comunicarem diretamente com a Proteção Civil, afim de obterem informações sobre os desenvolvimentos do incêndio em Pedrógão Grande.

"Este não é um número que os cidadãos em geral possam usar, serve apenas para centralizar a comunicação com as embaixadas", explicou ao Expresso uma fonte do MNE. Desta forma, os cidadãos estrangeiros que precisarem de se informar podem fazê-lo "ligando para as respetivas representações diplomáticas".

Os emigrantes portugueses que, no exterior, tenham familiares na região do fogo e pretendam saber notícias sobre a tragédia terão de fazê-lo pelos "canais normais", disse a mesma fonte.