Incêndio em Pedrógão Grande: número de vítimas mortais sobe para 39

No anterior balanço, feito durante a madrugada, o número de vítimas mortais era de 24. Agora já vai em 39. E o número de feridos é de 59

O número de pessoas que morreram no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 39, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Há ainda 59 feridos, cinco deles em estado grave (quatro bombeiros e uma criança).