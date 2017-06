Costa corrige número de vítimas: são 61

Primeiro-ministro anunciou o encerramento, “por tempo indeterminado”, dos estabelecimentos de ensino nos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra. Exames e provas de aferição vão ser também adiados, informou Costa

Ao contrário do que foi avançado anteriormente, morreram pelo menos 61 pessoas no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, informou o primeiro-ministro António Costa.

Em declarações aos jornalistas este domingo à tarde, Costa anunciou também o encerramento, “por tempo indeterminado”, dos estabelecimentos de ensino nos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra. Alunos residentes nos concelhos em causa, independentemente da escola que frequentem, terão as suas provas de aferição e exames adiados. Novas provas serão marcadas na “devida altura” sem que os alunos saiam “prejudicados”, garantiu o primeiro-ministro.

António Costa informou que a situação no local “não está concluída” e que o incêndio se mantém ativo, uma vez que o vento “reacendeu algumas frentes”. Prossegue o trabalho dos bombeiros no sentido de encontrar eventuais vítimas nos locais afetados pelas chamas.

Segundo o primeiro-ministro, “todos os meios disponíveis estão a ser mobilizados, quer a nível nacional, quer a nível internacional”. Também equipas da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal continuam a trabalhar na identificação dos corpos e as Forças Armadas “estão a reforçar a sua presença em conjunto com batalhões quer da marina, quer do Exército, que se encontram a caminho do local”, informou também António Costa.